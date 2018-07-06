Правящая коалиция ФРГ договорилась по урегулированию миграционной проблемы
О достигнутом соглашении объявили вице-канцлер Германии Олаф Шольц и председатель СДПГ Андреа Налес. По их словам, процесс рассмотрения заявлений для предоставления временного убежища или статуса беженца будет ускорен. В свою очередь глава МВД Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер сказал, что эти договоренности не предусматривают создание транзитных центров для иммигрантов. Местные СМИ отмечают, что новый закон о миграции должен быть рассмотрен правительством уже в этом году.
Комментарии2
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danko_viola 06 июля 2018 | 00:17
Как у Меркель с человеколюбием? Так не демократично. Ещё из Африки должны привезти миллиард негров. Тфу на неё!
ly4_sveta 06 июля 2018 | 00:17
Естественно, что договорятся, выяснят,
разберутся и решат. Демократия, власть
закона, работают все институты плюс
независимая пресса и оппозиция - щука
нужна, чтобы карась не дремал.
Это не не диктат одного царя-вождя,
порушившего все и вся законное и
цивилизованное и гнущего свою
бестолково-жестокую линию.