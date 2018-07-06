Правящая коалиция ФРГ договорилась по  урегулированию миграционной проблемы

О достигнутом соглашении объявили вице-канцлер Германии Олаф Шольц и председатель СДПГ Андреа Налес. По их словам, процесс рассмотрения заявлений для предоставления временного убежища или статуса беженца будет ускорен. В свою очередь глава МВД Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер сказал, что эти договоренности не предусматривают создание транзитных центров для иммигрантов. Местные СМИ отмечают, что новый закон о миграции должен быть рассмотрен правительством уже в этом году.