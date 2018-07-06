Офицер подмосковной части Олег Леонтьев публично признался в участии в «мероприятии на территории смежной страны»
Леонтьев заявил об этом в последнем слове на суде, где его обвиняют в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Как сообщает фонд «Право матери», офицер попросил суд «вынести решение таким образом, чтобы он смог продолжить службу, например, в Сирии и добавил, что уже участвовал в одном из таких мероприятий на территории смежной страны, «на которой нас как бы не было». Власти России отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории лишь одной смежной с Россией страны — Украины.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 00:13
Его слова занесены в протокол судебного заседания?
Теперь можно привлечь его к ответственности за злостную клевету на наш суверенно-демократический строй!
danko_viola 06 июля 2018 | 00:15
mikhail_spb_: ваш коклядский. Ты перепил юморной кокло тролль.
danko1 06 июля 2018 | 00:17
mikhail_spb_: К уголовной ответственности за враньё и ведение войны без официального объявления надо Шойгу и Путина в первую очередь привлекать, а тех, кого "там нет", во вторую очередь.