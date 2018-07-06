Офицер подмосковной части Олег Леонтьев публично признался в участии в «мероприятии на территории смежной страны»

Леонтьев заявил об этом в последнем слове на суде, где его обвиняют в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Как сообщает фонд «Право матери», офицер попросил суд «вынести решение таким образом, чтобы он смог продолжить службу, например, в Сирии и добавил, что уже участвовал в одном из таких мероприятий на территории смежной страны, «на которой нас как бы не было». Власти России отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории лишь одной смежной с Россией страны — Украины.