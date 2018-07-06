На Пятницкой улице в центре Москвы горит жилой четырехэтажный дом

Пожар тушат по повышенному номеру сложности. Огонь уже перекинулся на кровлю здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, 20 жильцов из первых трех этажей эвакуированы. Проезд к дому затруднен припаркованными машинами. Пожарные тушат возгорание со стороны Новокузнецкой улицы.