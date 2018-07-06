Разбирательство по 1-му иску к Роскомнадзору из-за убытков в связи с блокировкой Telegram начнется сегодня
Владелец компании «Инвестори» требует возмещения ущерба, к которому привели действия ведомства.
Ограничение доступа к «Телеграму» привело к тому, что клиенты «Инвестори» не могли какое-то время работать на сайте компании, она занимается привлечением инвестиций в недвижимость. Исковое заявление было подано в суд еще в конце апреля. Тогда его оставили без движения, поскольку недоставало необходимых документов. «Инвестори» требует возместить ущерб в 5 миллионов рублей. По словам владельца компании, главная цель судебного разбирательства – не получить деньги, а заявить о тех проблемах, которые испытывают бизнесмены из-за работы Роскомнадзора. Попытки ведомства ограничить доступ к Telegram обернулись блокировкой нескольких миллионов IP-адресов, из-за чего произошли сбои в работе многих сервисов. Это стало поводом для еще одного иска к Роскомнадзору. В середине июня владелец заблокированного прокси-сервера Владислав Здольников потребовал признать действия ведомства незаконными.
Напомним, что Роскомнадзор начал блокировку «Телеграма» в России в середине апреля. Основанием послужил отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей
Комментарии1
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mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 00:16
Хорошо бы дубы из роскомпозора платили по искам из своих карманов!
А кончатся деньги - сажать их в долговую яму!