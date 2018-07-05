В Подмосковье разрешили бесплатно отдавать сельхозземли в собственность религиозным организациям
Речь идет о государственных или муниципальных землях, отданных религиозным организациям в бессрочное пользование. Власти пояснили, что поправки позволят монастырям закрепить за собой земли, которые они используют не один год.
Комментарии16
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bozk 05 июля 2018 | 23:09
Правильно, не детей же бесплатно лечить и старикам помогать... не по религии получается...
put__out 05 июля 2018 | 23:14
bozk: Сдается мне, так дело пойдёт, что скоро у попов появятся собственные крепостные крестьяне...
nebudbydlom 05 июля 2018 | 23:51
put__out: Правильно!!!
Недра олигархам! Виноградники Медведеву, трон Путину, землю попам!
Да здравствует либерально-гэбистская революция, господа-товарисчи!
danko1 05 июля 2018 | 23:14
bozk: Когда десятину для этих мракобесов введут?
Почему до сих пор рабы её не платят?!
mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 23:11
Вместе с землями будут отдавать и крестьян?
Чтобы монастыри закрепляли не только землю, но и крестьян, которые будут на ней пахать на монастыри.
ivanov356 05 июля 2018 | 23:17
Что-то это государство разными путями к земле стало подбираться и закончики всякие удобные штамповать для этого.
proxozhij 05 июля 2018 | 23:21
А к примеру адвентисты седьмого дня имеют право?
melafon82 05 июля 2018 | 23:25
Им в пору парашюты закупать, забыли, видать, как с колоколен летали в 20х годах?
salut__521 05 июля 2018 | 23:26
Путин: войну- народам, землю - попам, сортиры с дырками на обоср...х досках рабочим и крестьянам, всю власть - советам озёрщиков!..
valfly Валерий Муханько 05 июля 2018 | 23:41
Китайцы тоже будут пользоваться землёй не один год!
danko1 06 июля 2018 | 00:12
valfly: Нет, китайцы землей пользуются только один год.
После этого не только земля химикатами отравлена, но и ближайшие водоем и колодцы.
А китайцы на новые земли переходят, т.к. эти земли сотни лет использовать нельзя будет.
viktorova 05 июля 2018 | 23:42
Чего уж там. Сразу бы вместе с душами раздавали. Не зря же говорили, что во время ЧМ планируют крепостное право вернуть...
grossalexis072018 05 июля 2018 | 23:58
С одной стороны это конечно полный караул, а если раскинуть умишком то это и к лучшему - земля будет не простаивать и не зарастать бурьяном.
Конечно хотелось бы выкупить ту землю, которая сейчас в долгосрочной аренде и прикупить еще сотен пять гектаров но ведь прекрасно знаешь что не дадут. А она реально пустует и не работает. НО ведь какая хрень - попы не платят налогов, и это не есть хорошо. И ты должен выкупать, да еще с кучей препон, а им на холявку. НО ведь и Я квартиру бесплатно преватизировал ;))
А что касается крепостных, то они на хрен не нужны - достаточно трудников. Вы наверно не в курсе, но поскольку государство практически не занимается социальной адаптацией большого ряда групп, то эта ниша постепенно заполняется РПЦ.
nokola 06 июля 2018 | 00:00
Надо сказать, что ты веришь в Чебурашку - и бесплатно получаешь землю?!
ly4_sveta 06 июля 2018 | 00:03
Память короткая у власти с попами. Забыли
как уничтожали, насиловали, убивали,
издевались, пытали и ссылали сей люд в 17-ый
и последующие годы. И с какой злостью,
ненавистью и остервенением все это творилось
православными. Довели видно. И опять туда же?
На те же грабли?
grossalexis072018 06 июля 2018 | 00:18
ly4_sveta: Да эти земли по большому счету нах ни кому и не нужны ;)) Но не зависимый производитель просто так их выкупить не может, то есть может но с таким геморроем, что в большинстве случаев люди бросают это дело. В конце концов эти земли попадают в аренду к попам, причем в весьма ограниченном размере.