Z Архив новостей новости
5 16 6 1093
23:02, 05 июля 2018

В Подмосковье разрешили бесплатно отдавать сельхозземли в собственность религиозным организациям

Речь идет о государственных или муниципальных землях, отданных религиозным организациям в бессрочное пользование. Власти пояснили, что поправки позволят монастырям закрепить за собой земли, которые они используют не один год.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bozk 05 июля 2018 | 23:09

Правильно, не детей же бесплатно лечить и старикам помогать... не по религии получается...

put__out 05 июля 2018 | 23:14

bozk: Сдается мне, так дело пойдёт, что скоро у попов появятся собственные крепостные крестьяне...

nebudbydlom 05 июля 2018 | 23:51

put__out: Правильно!!!
Недра олигархам! Виноградники Медведеву, трон Путину, землю попам!
Да здравствует либерально-гэбистская революция, господа-товарисчи!

danko1 05 июля 2018 | 23:14

bozk: Когда десятину для этих мракобесов введут?
Почему до сих пор рабы её не платят?!

mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 23:11


Вместе с землями будут отдавать и крестьян?
Чтобы монастыри закрепляли не только землю, но и крестьян, которые будут на ней пахать на монастыри.

ivanov356 05 июля 2018 | 23:17

Что-то это государство разными путями к земле стало подбираться и закончики всякие удобные штамповать для этого.

proxozhij 05 июля 2018 | 23:21

А к примеру адвентисты седьмого дня имеют право?

melafon82 05 июля 2018 | 23:25

Им в пору парашюты закупать, забыли, видать, как с колоколен летали в 20х годах?

salut__521 05 июля 2018 | 23:26

Путин: войну- народам, землю - попам, сортиры с дырками на обоср...х досках рабочим и крестьянам, всю власть - советам озёрщиков!..

valfly Валерий Муханько 05 июля 2018 | 23:41

Китайцы тоже будут пользоваться землёй не один год!

danko1 06 июля 2018 | 00:12

valfly: Нет, китайцы землей пользуются только один год.
После этого не только земля химикатами отравлена, но и ближайшие водоем и колодцы.
А китайцы на новые земли переходят, т.к. эти земли сотни лет использовать нельзя будет.

viktorova 05 июля 2018 | 23:42

Чего уж там. Сразу бы вместе с душами раздавали. Не зря же говорили, что во время ЧМ планируют крепостное право вернуть...

grossalexis072018 05 июля 2018 | 23:58

С одной стороны это конечно полный караул, а если раскинуть умишком то это и к лучшему - земля будет не простаивать и не зарастать бурьяном.
Конечно хотелось бы выкупить ту землю, которая сейчас в долгосрочной аренде и прикупить еще сотен пять гектаров но ведь прекрасно знаешь что не дадут. А она реально пустует и не работает. НО ведь какая хрень - попы не платят налогов, и это не есть хорошо. И ты должен выкупать, да еще с кучей препон, а им на холявку. НО ведь и Я квартиру бесплатно преватизировал ;))
А что касается крепостных, то они на хрен не нужны - достаточно трудников. Вы наверно не в курсе, но поскольку государство практически не занимается социальной адаптацией большого ряда групп, то эта ниша постепенно заполняется РПЦ.

nokola 06 июля 2018 | 00:00

Надо сказать, что ты веришь в Чебурашку - и бесплатно получаешь землю?!

(комментарий скрыт)

ly4_sveta 06 июля 2018 | 00:03

Память короткая у власти с попами. Забыли
как уничтожали, насиловали, убивали,
издевались, пытали и ссылали сей люд в 17-ый
и последующие годы. И с какой злостью,
ненавистью и остервенением все это творилось
православными. Довели видно. И опять туда же?
На те же грабли?

grossalexis072018 06 июля 2018 | 00:18

ly4_sveta: Да эти земли по большому счету нах ни кому и не нужны ;)) Но не зависимый производитель просто так их выкупить не может, то есть может но с таким геморроем, что в большинстве случаев люди бросают это дело. В конце концов эти земли попадают в аренду к попам, причем в весьма ограниченном размере.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна пока отложить в сторону личные амбиции и обиды Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 84 6 6163 20:27
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 161 6 16862 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 87 6 9283 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 135 6 14300 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Новости

Сергею Кириенко присвоили звание Героя России Соответствующий указ подписал Владимир Путин…

5 47 6 5038
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 7662 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Новости

Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России» Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом…

5 62 6 6813
Блоги

Наталья Поклонская: «Ни дня без Сенцова» Можно голодать и даже  умереть от голода, если ты знаешь, что невиновен. Можно стать знаменем в  руках порядочных людей. Но украинские паны, говоря языком моих бывших «подопечных», вертанут Сенцова…

5 108 6 11803 15:03
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, поклонская, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 67 6 7704 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11982 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11785 01.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 164 6 21683 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10033 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 90 6 12603 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 87 6 12478 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33454 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов В 2018-ом году она составила 388 тысяч рублей в месяц после уплаты подоходного налога…

5 42 6 22404
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 168 6 122217 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 96 6 23945 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 337 6 410984 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 72 6 175239 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7094827
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3558200

Сегодня в эфире