Осужденного за избиение полицейского на акции 5 ноября отправили в Колонию до вступления приговора в силу
Вячеслав Шатровский подал апелляцию, но еще до ее рассмотрения его этапировали. Об этом «Эху Москвы» рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
В Мосгорсуде заявили, что апелляция не пришла в суд вовремя из-за того, что была направлена почтой.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 23:09
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Неплохо бы отправить в колонию работников почты, которая так хреново работает.
danko1 05 июля 2018 | 23:17
mikhail_spb_: Для садистов-полицаев и путинских судей, потерявших честь и совесть, закон не существуют.
gordy 05 июля 2018 | 23:46
Адвокаты обленились: не могли сдать документы в судебную канцелярию?:
pmasel 06 июля 2018 | 00:08
Насколько я помню этот парнишка свалился на полицейского когда убегал от другого, не смог удержать равновесия. Говорить в данном случае об умышленном избиении - нонсенс.
tuman13 05 июля 2018 | 23:23
mikhail_spb_: А то адвокат незнает, что почта по Москве идет четыре дня. Почта у него виновата.
testmeter 05 июля 2018 | 23:53
tuman13: Документы в суд отправляют почтой, чтобы иметь уведомление об их получении. Иначе они просто "потеряются". На России все так
tks 06 июля 2018 | 00:10
mikhail_spb_: "Работники почты" в погонах и со спецзваниями...
ura_russians 05 июля 2018 | 23:11
в оплоте саободы этого шизика пристрелили бы на месте, а Путинские чмошники с ним возяься как с младенцем.
Поломать и отпетушить как ильдарку дадина (говорящая фамилия), чтоб остальным неповадно было
ivfn 05 июля 2018 | 23:27
ura_russians:
Все было сделано правильно
Представитель Мосгорсуда также уточнила, что апелляционная жалоба на приговор от 24 мая поступила в районный суд только 20 июня, а заявление адвоката о неэтапировании осужденного 22 июня.
По закону, приговор вступает в силу, если не обжалован в десятидневный срок. Документы о вступлении приговора в силу были направлены в СИЗО только в середине июня, то есть суд ждал поступления жалобы почтой еще 10 лишних дней. В данном случае у защиты было время и возможность в установленном порядке уведомить суд об обжаловании, однако этого не было сделано
bozk 05 июля 2018 | 23:13
А нечего против фашизма выступать!
danko1 05 июля 2018 | 23:21
bozk: Против фашизма вступать можно, но не там, где фашисты во власти.
В России, той, что Путин, который фашистскую идеологию по ЦТ превозносит, выступать против фашизма уголовно наказуемо.
tuman13 05 июля 2018 | 23:27
danko1: Да ладно. Были бы фашисты у власти, вы, галина, уже бы давно бы загнулись на новом канале с лопатой. Однако вы свежи, бодры, и радостно клевещите на все окружающее, зная, что вам за это ничего не будет.
bozk 05 июля 2018 | 23:33
tuman13: извините что вмешиваюсь. Но ещё не вечер... лучше перебдеть, чем не добдеть.
danko1 05 июля 2018 | 23:58
tuman13: Прежде чем бред писать, подумали бы, что у нас уже давно все официальные признаки фашизма в наличии, более полутора десятков.
И на сайте не раз они приводились в применении к России.
sborisych 05 июля 2018 | 23:40
А чё, простаки избил? А где прятались полменты- подельники?
tks 06 июля 2018 | 00:08
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.