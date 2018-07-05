Суд в Петербурге отправил в СИЗО руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте
Роман Русаков обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей за содействие в изменении меры пресечения подследственному. Свою вину Русаков не признал. Он арестован до 3 сентября. Русакова задержали в минувшую среду.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 05 июля 2018 | 23:06
Никакого "ленинграда" нет уже давным-давно, а "ленинградские" следаки есть!
А этого мерзавца посадили за демпинг?
Что это за взятка всего в 5 млн?!
ltvjrhfn1 05 июля 2018 | 23:56
mikhail_spb_:
сучёнок, ты опять страницы в цитатнике перепутал, про демпинг это к Белыху, а ленинградский это очередная жертва кровавога режима.
bozk 05 июля 2018 | 23:15
Действительно, а в чем его вина ? Остальные другие что ли ?
proxozhij 05 июля 2018 | 23:18
Крысы в банке жрут друг-дружку.
virgenu 05 июля 2018 | 23:35
Волна арестов высокопоставленных чиновников и правоохранителей выдаётся за борьбу с воровством и коррупцией.Но это свидетельство гнилости путинского режима, это системная проблема. Точечные посадки не борьба, а чистка внутрисистемной грызни, кто то зарвался, кто то не поделился.Только смена режима и ворья, его породившего может оздоровить ситуацию.Без честных выборов и малейших фильтров не обойтись.
viktorova 05 июля 2018 | 23:35
Верный путинец (другого бы не назначили), а ведёт себя хуже Навального и Белыха.