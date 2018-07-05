Правящая в ФРГ коалиция достигла принципиальной договоренности по противодействию нелегальной миграции

Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на участников заседания коалиционного комитета. Как заявила лидер СДПГ Андреа Налес, закон о миграции будет внесен на рассмотрение правительства Германии до конца года. По ее словам, не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде на границе, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения на границе.