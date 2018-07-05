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23:00, 05 июля 2018

Правящая в ФРГ коалиция достигла принципиальной договоренности по противодействию нелегальной миграции

Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на участников заседания коалиционного комитета. Как заявила лидер СДПГ Андреа Налес, закон о миграции будет внесен на рассмотрение правительства Германии до конца года. По ее словам, не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде на границе, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения на границе.

Комментарии

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tom_tom 05 июля 2018 | 23:13

Обычная русская женщина, с обычным русским именем Чулпан, так топила за русский мир. А потом оказалась не русской и получила паспорт Латвии, страны НАТО.

Как такое возможно?

neyexo 05 июля 2018 | 23:24

tom_tom:
Ну если скажешь, что тебя притесняют, за русский мир была чтобы выжить, что вообще она ЛГБТ и т.д. - наверно дадут убежище и пр.

belovnikita 06 июля 2018 | 00:01

tom_tom: была даже доверенным лицом ху/ла...

pmasel 06 июля 2018 | 00:03

tom_tom: Получила Вид На Жительство, купила землю под Цесисом и собирается построить там небольшой, уютный дом. С гражданством все намного сложнее.

liquidsky__ 05 июля 2018 | 23:21

"По ее словам, не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде на границе, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения на границе."
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Хотели как лучше, а получилось как всегда.

zztop1960 05 июля 2018 | 23:45

Распространенная российским агентством РИА Новости информация о том, что сотрудники Полиции безопасности (ПБ) в Риге на 12 часов задержали для "беседы" шеф-редактора интернет-издания "Sputnik Латвия" Валентина Роженцова, является фальшивой новостью, сказали порталу Delfi в ПБ.
Как сообщало РИА Новости, задержание произошло в среду вечером, когда Роженцов прилетел в Ригу из Москвы. "Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора "Sputnik Латвия" и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — заявил агентству Роженцов.
Полиция безопасности указывает, что все это — дезинформация. "ПБ не задерживала и не проводила процессуальные действия с лицом по имени Валентин Роженцов", — отметили в ПБ.
По мнению Полиции безопасности, деятельность "Sputnik Латвия" подтверждает, что главная задача этого ресурса — информационная поддержка России для реализации ее политических интересов в Латвии, публикация непроверенной и вводящей в заблуждение информации.

dzhuzeppe 05 июля 2018 | 23:50

Что-нибудь в таком духе: Теперь гражданство Германии будут давать прямо на границе, при условии, что у заявителя нет никаких документов и что он африканского или азиатского происхождения. Короче, продались трафикерам нелегалов.

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