Для исполнения «закона Яровой» операторы закупили иностранное оборудование
Об этом Рейтер сообщили топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний. По их словам, из-за нехватки подходящей техники в России, им приходится закупать технику у Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Это, как подчеркивает агентство, противоречит распоряжению Владимира Путина, который поручил создать собственную инфраструктуру для исполнения «закона Яровой». Однако ни один оператор связи к 1 июля, когда закон вступил в силу, не успел подготовить нужное оборудование и не начал хранить телефонные разговоры и сообщения абонентов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
malanoff 05 июля 2018 | 22:37
Интересно , а Яровая раскошелилась ?
polikarpich 05 июля 2018 | 22:38
"Нехватки..."! А она вообще есть? :-)