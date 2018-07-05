Правящая в ФРГ коалиция достигла принципиальной договоренности по противодействию нелегальной миграции
Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на участников заседания коалиционного комитета. Ранее ХДС и ХСС договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Против этого возражали в СДПГ. Детали достигнутого консенсуса пока не уточняются.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт