Власти ФРГ выдали ордер на арест предполагаемого сообщника Аниса Амри, который совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине в 2016 году. Как передает «Ассошиэйтед пресс», речь идет о 32-летнем тунисце, имя которого не раскрывается. Официального подтверждения от прокуратуры ФРГ пока нет. Агентство отмечает, что тунисец, скорее всего, в настоящее время находится в Ливии, в рядах боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ).