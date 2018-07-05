Два человека, пострадавшие в английском Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки некий зараженный предмет
Как говорится в заявлении Скотленд-Ярда, полиция пытается как можно быстрее «определить источник заражения». Накануне Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что проживавшая вместе пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Комментарии3
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sscull 05 июля 2018 | 22:35
Ну если ещё и наркоман с алкоголичкой с подорванным здоровьем от БОВ выживут, то точно этот " Новичёк" какой-то рукожопый мелкобританец изготовляет.
ku111ku 05 июля 2018 | 22:38
sscull: Походу они взяли в руки гвоздь, которым Павленкий прибивал мошонку к мостовой...и зашкварились...
boldu1n 05 июля 2018 | 22:37
Может у них там амфитамин варят как "во все тяжкие" и дарят нуждающимся как в "берегись автомобиля"?