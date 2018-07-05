Два человека, пострадавшие в английском Эймсбери, заболели после того, как взяли в руки некий зараженный предмет

Как говорится в заявлении Скотленд-Ярда, полиция пытается как можно быстрее «определить источник заражения». Накануне Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что проживавшая вместе пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».