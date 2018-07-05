По итогам 5-ти месяцев года прирост промышленного производства в России превысил 3%
По итогам 5-ти месяцев года прирост промышленного производства в России превысил 3%, сельское хозяйство прибавило 2,5%, грузооборот на транспорте увеличился на 3%. Об этом на совещании по проблемам экономки заявил Владимир Путин. По его словам, на низком уровне находятся безработица и инфляция. Фиксируется рост реальных зарплат и доходов населения. В то же время глава государства признал, что не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы в экономике.
Комментарии26
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kottigr1 05 июля 2018 | 22:11
Еще немного аргентинской муки и рост промышленности в голове В.В.Путина выйдет в околоземное пространство..
honduras_na_colime 05 июля 2018 | 22:39
Должен огорчить обрадовавшихся портянок.
Прирост промпроизводства (кстати, подаётся в стоимостном, а не материальном выражении) - это в первую очередь углеводороды, и рост "производства" обеспечен их подорожанием и возможно, больше стали добывать.
Грузооборот на транспорте - нефть и газ качают, вот вам и показатели.
Что до сельского хозяйства, то на России в сравнении с каким-нить Египтом, летом объём продукции больше, нежели зимой, по понятным даже ребёнку сезонным причинам.
Ну, как-то так.
master_superanalitik 05 июля 2018 | 22:11
Вот видите, Путин беспокоится о трудящихся. А если в России победит Монархический строй, то будет всем щастье.
kottigr1 05 июля 2018 | 22:23
master_superanalitik:
- Как хорошо, что у нас есть Путин. Благодаря ему в России неминуемо растет промышленность. Особенно в сфере ритуальных услуг. © Иван из Светово.
freedommen 05 июля 2018 | 22:32
Видать п...ц приходит правительству, раз такую лажу подсунули начальнику. Причем всем! И министрам, и альтернативным экономистам на бюджете (они подтверждать должны цифры), и прочим спец. группам, дающим шефу свои данные. Никто не хочет потерять голову за плохую весть. Ну что ж, подождем, твою мать.
vilingrad 05 июля 2018 | 22:11
Медвежонок на льдине бегает и пристает к маме:
- У нас в роду бурые были?
- Нет- мы чисто белые.
Бегает:
- А гризли?!
- нет. Мы белые медведи!
- Так чего де мне так холодно!!!
Такие приросты- а в карманах сквознячок:)
balamuto 05 июля 2018 | 22:17
vilingrad: в помощь тебе.
Сын червяк спрашивает у отца:пап,а хорошо жить в яблоке?
да сынок-хорошо! пап,а хорошо жить в апельсине? а в апельсине сынок-еще
лучше!пап,а почему мы тогда в говне живем? да потомучто сынок ,есть
такое понятие-РОДИНА!!!!
tks 05 июля 2018 | 22:11
Цифыри ни о чём - тупые манипуляции со статистикой.
"...Не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы в экономике" - наверное, это он о своих кентах-страдальцах? Видимо, мало им оказалось спецзакона об освобождении от всех налогов задним числом?
aleks50 Алексей Клубников 05 июля 2018 | 22:13
Вова и урожай собрал и груз на камазе перевёз, прямо святой для ваты товарищ.
balamuto 05 июля 2018 | 22:13
Че то я не пойму, в последнее время все хуже и хуже.
Вроде все у нас есть и газ и нефть и Крым наш и Путин молодец. И такое ощущение, чем больше Путин молодец, тем становится хуже жить))).
polikarpich 05 июля 2018 | 22:19
balamuto: А мы с вами - это те самые "не все".
trans 05 июля 2018 | 22:14
Очередная брехня от деда Щукаря.
nehoroshiy 05 июля 2018 | 22:15
А кто не ощутил ,тот ещё ощутит.
ded64 05 июля 2018 | 22:15
Еще не все посадили в полях. а по отчетам уже собрали в РАЗЫ больше....
golfinder 05 июля 2018 | 22:17
У нас все растёт. Продажи нефти растут,газа растут, промышленность растёт, продажи оружия растут,добыча растёт, платные услуги растут,штрафы растут,налоги растут, ЖКХ растёт. Только денег все больше и больше не хватает, даже пенсионный возраст подняли. Куда все деньги деваются? Как раньше на все хватало, при меньшей добычи нефти и газа и меньшей её стоимости на рынке, больше школ и институтов на бесплатной основе, большего кол-ва больниц,врачей и бесплатных услуг ? Не зажрались ско.ы? Пора этих рабовладельцев приструнить по полной.
vincenttt 05 июля 2018 | 22:17
Для удержания неконституционной власти гопника его холуйня и не такое нарисует!..В путинской рашке у большинства населения просто нет денег, в путинской экономике нет рабочих мест с достойной зарплатой, нет потребительского спроса, люди на нищенские зарплаты травятся непригодными для питания продуктами со сплошной химией, а эти путинские выкормыши рисуют какой-то там прирост!!!...У этих мудаков какие-то 3%!
sim202_ 05 июля 2018 | 22:18
103 человека ощутили?
Для статистики - вполне достаточно!
Ха-ха-ха...
jetsam 05 июля 2018 | 22:18
каждых пять-шесть месяцев прирост, а итог 18 лет роста - отхожая яма.
это все, что надо знать о путеномике и путлерастах...
perestarok 05 июля 2018 | 22:22
Восторг, как хомячки побесновались. Всё в желчи.
vilingrad 05 июля 2018 | 22:25
perestarok: А ты понапускал сперматозоидов:)
liquidsky__ 05 июля 2018 | 22:28
perestarok: Дааа, знатно прокладочные пуканы бомбанули )
polikarpich 05 июля 2018 | 22:33
liquidsky__: Тоже не любишь народ российский?
polikarpich 05 июля 2018 | 22:30
perestarok: А тебя от радости и восторга колбасит, что ли? Радость с чего? С того, что людям жить всё хуже и хуже? Русофоб, наверное? Враг российского народа?
Или просто так? Так смех без причины - признак дурачины.
student_ru_ru 05 июля 2018 | 22:31
perestarok: Думаете, у вас-то уж точно пенсию не отберут? Ещё не вечер.)
nernerr 05 июля 2018 | 22:28
Чо, сейчас на радостях от прибылей понизят "Пенсионный возраст"!? ;)))))))
student_ru_ru 05 июля 2018 | 22:29
Пиши 30, чего уж там.