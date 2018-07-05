По итогам 5-ти месяцев года прирост промышленного производства в России превысил 3%, сельское хозяйство прибавило 2,5%, грузооборот на транспорте увеличился на 3%. Об этом на совещании по проблемам экономки заявил Владимир Путин. По его словам, на низком уровне находятся безработица и инфляция. Фиксируется рост реальных зарплат и доходов населения. В то же время глава государства признал, что не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы в экономике.