Z Архив новостей новости
5 5 6 535
22:04, 05 июля 2018

Тверской районный суд Москвы назначил медиакорпорации Радио Свобода штраф в размере 100 тысяч рублей

Минюст России ранее подал иск за непредоставление органам власти финансовой отчетности организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения. Об этом сказала юрист Радио Свобода Вероника Демидова.

Руководство медиакорпорации Радио Свобода рассматривает разные варианты правового реагирования на решение суда, добавила Вероника Демидова.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

master_superanalitik 05 июля 2018 | 22:09



Тверской районный суд Москвы назначил медиакорпорации Радио Свобода штраф в размере 100 тысяч рублей
=================
Полностью поддерживаю это решение! Но деньги должны пойти на помощь нуждающимся.

blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 22:13

РС - редчайшая из русофобских проплаченных помоек. Фу.

(комментарий скрыт)

marek 05 июля 2018 | 22:36

master_superanalitik:
Раскрой карман пошире - ща отсыплют.

tks 05 июля 2018 | 22:15

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

student_ru_ru 05 июля 2018 | 22:23

А что там с "Агентами Родины"? В нашем всеобщем карнавале они и есть на самом деле "Иноагенты", только шиворот-навыворот всё наоборот. "Оборотни в патриотических погонах", короче.

Самое обсуждаемое

Блоги

Наталья Поклонская: «Ни дня без Сенцова» Можно голодать и даже  умереть от голода, если ты знаешь, что невиновен. Можно стать знаменем в  руках порядочных людей. Но украинские паны, говоря языком моих бывших «подопечных», вертанут Сенцова…

5 105 6 9423 15:03
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, поклонская, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 157 6 16567 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 67 6 6939 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 86 6 9107 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 133 6 14124 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 7646 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Новости

Первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко присвоили звание «Героя России» Кроме того, высшее звание получили несколько сотрудников госкорпорации Росатом…

5 57 6 6741
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11978 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11767 01.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 164 6 21662 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 93 6 12602 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Новости

Путин подписал закрытый указ о присвоении звания Героя России первому заместителю своей администрации Кириенко Звания Героя России удостоился также вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, работавший в Росатоме…

5 60 6 8387
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10025 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 87 6 12472 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33448 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 84 6 12309 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов В 2018-ом году она составила 388 тысяч рублей в месяц после уплаты подоходного налога…

5 37 6 21800
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 168 6 121782 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 95 6 23623 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 334 6 410560 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 72 6 173748 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7094719
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3558051

Сегодня в эфире