Тверской районный суд Москвы назначил медиакорпорации Радио Свобода штраф в размере 100 тысяч рублей
Минюст России ранее подал иск за непредоставление органам власти финансовой отчетности организацией, выполняющей функции иностранного агента.
Корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения. Об этом сказала юрист Радио Свобода Вероника Демидова.
Руководство медиакорпорации Радио Свобода рассматривает разные варианты правового реагирования на решение суда, добавила Вероника Демидова.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
master_superanalitik 05 июля 2018 | 22:09
Тверской районный суд Москвы назначил медиакорпорации Радио Свобода штраф в размере 100 тысяч рублей
=================
Полностью поддерживаю это решение! Но деньги должны пойти на помощь нуждающимся.
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 22:13
РС - редчайшая из русофобских проплаченных помоек. Фу.
marek 05 июля 2018 | 22:36
master_superanalitik:
Раскрой карман пошире - ща отсыплют.
tks 05 июля 2018 | 22:15
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
student_ru_ru 05 июля 2018 | 22:23
А что там с "Агентами Родины"? В нашем всеобщем карнавале они и есть на самом деле "Иноагенты", только шиворот-навыворот всё наоборот. "Оборотни в патриотических погонах", короче.