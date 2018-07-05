Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела Оюба Титиева
Глава грозненского «Мемориала» обвиняется в хранении наркотиков. С ходатайством об изменении территориальной подсудности выступил адвокат Титиева Илья Новиков. Сегодня же суд продлил арест Титиева до 25 июля. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил «Эху Москвы», что от Верховного суда Чечни трудно было ожидать иного решения.
Сам Титиев утверждает, что марихуану ему в машину подбросили полицейские при обыске
Комментарии3
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master_superanalitik 05 июля 2018 | 22:06
Татиева следует выпороть и потребовать от англичан предоставить ему политическое убежище.
kottigr1 05 июля 2018 | 22:28
master_superanalitik: Верховный суд Чечни не входит в систему судов общей юрисдикции Российской Федерации. Выше него только Аллах.
tks 05 июля 2018 | 22:13
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.