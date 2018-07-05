Сразу три кораблекрушения произошло у берегов острова Пхукет в Таиланде
Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 49 пассажиров одного из кораблей, остальные были спасены.
Все три судна – это два корабля и один водный мотоцикл – затонули или перевернулись из-за шторма и сильного ветра, которые сейчас наблюдаются в районе Таиланда. Спасателям, по данным местных властей, удалось вытащить на поверхность всех пассажиров судна «Тай тунайт»: на нем находились 39 человек. Также в безопасности находится пара из России, управлявшая водным мотоциклом, пишет газета «Бангкок пост». При этом посольство России в Таиланде пока данными о согражданах не располагает. Но самая тяжелая ситуация сложилась вокруг туристического катера «Феникс». На нем находились 97 человек, это были в основном китайские туристы. Из трех кораблей, попавших в шторм, это единственное полностью затонувшее судно. Половину из пассажиров «Феникса», как сообщает Associated Press, удалось вытащить из воды. Однако другая половина туристов пока считается пропавшей без вести. Всего же из-за трех инцидентов в море оказались 138 человек.
Спасатели временно прекратили поиски пропавших без вести из-за наступления ночи. Их работа осложняется сильным ветром.
Комментарии1
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ded64 05 июля 2018 | 22:19
Что у людей в головах??? Видят шторм - и все равно все нипочем.... Особенно на мотоцикле...