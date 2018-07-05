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21:32, 05 июля 2018

По итогам 5-ти месяцев года прирост промышленного производства в России превысил 3%

По итогам 5-ти месяцев года прирост промышленного производства в России превысил 3%, сельское хозяйство прибавило 2,5%, грузооборот на транспорте увеличился на 3%. Об этом на совещании по проблемам экономки заявил Владимир Путин. По его словам, на низком уровне находятся безработица и инфляция. Фиксируется рост реальных зарплат и доходов населения. В то же время глава государства признал, что не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы в экономике.

Комментарии

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forward 05 июля 2018 | 21:39

Брехня....

pmasel 05 июля 2018 | 21:49

Солнцеликому стали показывать выпуски 70-х годов программы "Время"?

neburzhui2 05 июля 2018 | 22:14

Наяву грезит. "Дядюшкин сон"
Может эти 3% получил умножив 0,6% на 5 месяцев ? :-))

sanisan 05 июля 2018 | 21:51

forward: Брехня.... ////

Да, а на самом деле "Российская экономика разорвана в клочья" с 2015 года https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JnlnKc_2xzo

Для Терезе Мэй "Новости химической промышленности" https://sdelanounas.ru/blogs/108166/

ura_123 05 июля 2018 | 21:58

sanisan: Ну расскажи об успехах этой самой Ыкономике и не забудь пенсионную реформу,повышение НДС и цены на топливо.

taglit 05 июля 2018 | 21:59

sanisan: у инопланетян свой взгляд на россию...- совсем звезданулся!

alehan15274 05 июля 2018 | 22:08

sanisan: сказочник, зайди на https://sdelano_u_nas_в_жопе.ru!

mordechay_blinchikof 05 июля 2018 | 21:41

РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ — это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников(c).

vincenttt 05 июля 2018 | 21:44

В путинской рашке у большинства населения просто нет денег, в путинской экономике нет рабочих мест с достойной зарплатой, нет потребительского спроса, люди на нищенские зарплаты травятся непригодными для питания продуктами со сплошной химией, а эти путинские выкормыши и гэбистская холуйня рисуют какой-то там прирост!!!...У этих мудаков какие-то 3%!

sredniy_klass 05 июля 2018 | 21:45

Прирост промышленности - бомбы да ракеты? И по всей стране возили? Это может быть. Это в совке так же было... Пока не рухнуло

ivan886 05 июля 2018 | 21:46

вот Это бредятина им самим не смешно... Как комментировать это не понимаю. Светлое будущее как с как с Мао . Как можно из века в век повторять такое

ansata 05 июля 2018 | 21:47

Прикалывается?

polikarpich 05 июля 2018 | 22:03

ansata: Вернее, глумится над людьми. С особым цинизмом.

piter_ug 05 июля 2018 | 21:48

//прирост промышленного производства //

У стоящих на коленях рост обозначает подъем задницы.

j_partizan 05 июля 2018 | 21:51

3%
____
А как проверить? Почему не 13%?
Если так всё хорошо, зачем пенсионный возраст подняли и НДС?

polikarpich 05 июля 2018 | 22:10

j_partizan: Ну как? Что бы не разбаловались окончательно. Ведь "реальные доходы" всё растут и растут.
И из зависти тоже. Они живут на одну зарплату и тянут нелёгкую лямку "слуг народа" и "гребцов на галерах". А тут народ весь такой сытый, пьяный и с носом в табаке, икрой и хамоном обжирается. Это ж несправедливо!!!

ded64 05 июля 2018 | 21:52

Как же далеки они от ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ....

dmitry17___17 05 июля 2018 | 21:53

Коммунизм не за горами!

ura_123 05 июля 2018 | 22:00

dmitry17___17: Дело за малым,найти эти горы )))

ura_123 05 июля 2018 | 21:55

3%... Сказочник... Статистическая погрешность...

ivan886 05 июля 2018 | 21:55

Эхо напишите как разваливают завод Прогресс в Самаре....

aleks50 Алексей Клубников 05 июля 2018 | 21:55

Одно из двух : или наврал, или обманул.

ihor_syvoryj 05 июля 2018 | 22:00

Товарищ Жванецкий! Ваш выход!

" Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое...

polikarpich 05 июля 2018 | 22:01

Конечно, не все ощущают на себе позитивные процессы в экономике, только "дзюдоисты", в-основном.
Интересно было бы посмотреть на какое-либо предприятие в нашем регионе, где "реальные зарплаты и доходы" работников не то, чтобы увеличились, а хотя бы не уменьшились в последнее время.

(комментарий скрыт)

nlander 05 июля 2018 | 22:10

Оооо, я помню при Брежневе мы были вообще впереди планеты всей. А при нынешнем брехуне вообще не вижу проблем с ростом экономики :)

rus215 05 июля 2018 | 22:15

не ощущаем!
наверно мы плохие граждане, враги народа и неудачники!
ну ничего пенсионная реформа и повышенный НДС поможет насладиться и ощутить по полной!

lager23 05 июля 2018 | 22:16

Еб@н@ты выдают желаемое за действительное .....Володе это нравится, но страна незаметно входит в пике, а Вовка засунет голову в песок, как обычно это делают при деменции

pilot1k 05 июля 2018 | 22:32

Очередной пук.

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