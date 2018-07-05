По делу организации «Сеть» арестовали еще двух человек
Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на мать одного из фигурантов. По ее словам, суд состоялся сегодня. По версии следствия, при задержании у них в рюкзаках были обнаружены наркотики.
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Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на мать одного из фигурантов. По ее словам, суд состоялся сегодня. По версии следствия, при задержании у них в рюкзаках были обнаружены наркотики.
Комментарии2
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tks 05 июля 2018 | 22:02
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
dyme179 05 июля 2018 | 22:29
Ну, а что еще можно найти у людей, которые знают, что они под подозрением и слежкой и в любой момент могут быть арестованы?? Только рюкзак с наркотиками. Странно, что у них не нашли по пулемету "Максим" у каждого.