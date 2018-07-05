Олег Сенцов за время голодовки потерял 15 килограммов
Как рассказала телеканалу «Громадьске» двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан, сейчас он весит 75 килограммов при росте 190 сантиметров. У Каплан было первое свидание с братом с момента, когда ему вынесли приговор в 2014 году. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе заявил в эфире телеканала «112.Украина», что состояние Сенцова относительно стабильное: вторая волна криза еще не наступила, он держится на витаминах и глюкозе.
Комментарии23
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ukrovnadovaritvkotle 05 июля 2018 | 21:36
Это нормальный вес.
politroller 05 июля 2018 | 21:46
>>> на витаминах и глюкозе
ещё аминокислот желательно добавить
хотя бы грамм по 50 в день
nelibermot19 05 июля 2018 | 21:59
Пусть тупые хохлы скулят по Сенцову, а мы должны спасти Игорька!
Игорь Акинфеев - 186 см; Вес - 75 кг.
kottigr1 05 июля 2018 | 22:19
politroller: Чекистов надо подкармливать свинцовыми таблетками.. От них они перестают гадить.. Совсем перестают...
politroller 05 июля 2018 | 22:26
kottigr1:
про организацию Сеть слышал и что с ними стало?
вот так-то...
kottigr1 05 июля 2018 | 22:31
politroller: Да-да.. Все в курсе этой "Сети".. Ведь они копали тоннель в Бомбей, а по ночам травили канализационные колодцы..
romashka__ 05 июля 2018 | 22:33
Голодовка южанина на крайнем севере. в тюряге, - это ненормально.
СВОБОДУ!
testmeter 05 июля 2018 | 21:49
ukrovnadovaritvkotle: Желаем такой нормальности тебе, твоим родственникам и друзьям (если, конечно, у такой мрази могут быть друзья). А на России от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Пригожин тебя не защитит, если чё
kotvinder2 05 июля 2018 | 21:53
testmeter: У хохлов нормальный вес это когда сиськи до пупка отвисают, а Сенцов сейчас конечно костистый, но уж никак не дистрофик)))
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 22:05
15 может и потерял, а 17 то однозначно при этом прибавил.
Есть одна опасность у бандеровских голодовок - ожирение.
master_superanalitik 05 июля 2018 | 22:03
Как рассказала телеканалу «Громадьске» двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан...
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Как известно Наталья Каплан является дальней родственницей Фаины Каплан, стрелявшей в Ленина. А потому Наталье Калпан следует проявить гуманность и как только засранец Олег Сенцов выйдет на свободу (в результате обмена) попытаться в него стрельнуть, чтобы не мучился, придурок.
ross1930 05 июля 2018 | 21:47
Какой ужос! Не нашли?
sscull 05 июля 2018 | 21:48
Опять начинаются хохлосказки про голодание...
Помним:" Наде осталось день, час..." а вышла корова, еле в вертолёт залезла. Так и с этим г..... будет.
fresh_breeze 05 июля 2018 | 21:56
"Олег Сенцов за время голодовки потерял 15 килограммов"
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Была бы там потеря веса, они бы добились того, чтобы этого дистрофика показали на телекамеру.
А поскольку там скорее всего, от малоподвижного образа жизни идёт прибавка в весе, то он и защищающие его неполживцы не хотят показывать "умирающего".
Ну а то, что сестра на его стороне, было понятно и так.
testmeter 05 июля 2018 | 22:03
fresh_breeze: Ты думаешь, если бы российская гэбня хотела тебе его показать, то им бы кто-то мог помешать? А ведь не показывают...
fresh_breeze 05 июля 2018 | 22:25
testmeter:
" А ведь не показывают..."
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Зачем гэбне его показывать? Жрёт лёжа — пусть дальше жрёт.
Ему теперь надо думать (а также всем, кто визжал: "Сенцов пойдёт до конца!!!"), как соскочить с "голодовки"-то. Потому как ещё чуток — и станет ясно: если б голодал по-настоящему, давно бы ласты склеил.
Так что, гэбне как раз выгодно дождаться, чтобы "голодовка" провалилась, тогда в будущем, когда неполживцам понадобится отмазать ещё одного голодающего, было бы на что сослаться.
Хотя пример Савченко уже и так есть, но ещё один не помешает.
nelibermot19 05 июля 2018 | 22:06
"Была бы там потеря веса"
Да потеря-то была, только лишнего было много. Теперь у него нормальный вес для спортивного человека
jetsam 05 июля 2018 | 22:06
fresh_breeze: могу устроить экскурсию в российское СИЗО с целью снять видео.
только вазелин берете свой. шампань есть.
ura_123 05 июля 2018 | 22:03
Как там москалькова говорила"даже поправился на несколько килограмм"...
tks 05 июля 2018 | 22:04
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
pantera_1 05 июля 2018 | 22:27
Олегу держаться.
koshkaedu 05 июля 2018 | 22:27
Результатов Освенцима ещё не достигли.
eduard53 05 июля 2018 | 22:30
Как бы полит.узник ни пострадал, похудел, да даже скончался,
служивые портянки не прекратят свой ссальный гоготок ...
Клим Чугункин (С) ...