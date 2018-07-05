"Олег Сенцов за время голодовки потерял 15 килограммов"

Как рассказала телеканалу «Громадьске» двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан, сейчас он весит 75 килограммов при росте 190 сантиметров. У Каплан было первое свидание с братом с момента, когда ему вынесли приговор в 2014 году. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе заявил в эфире телеканала «112.Украина», что состояние Сенцова относительно стабильное: вторая волна криза еще не наступила, он держится на витаминах и глюкозе.