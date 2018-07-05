Основные усилия британской полиции сейчас сосредоточены на определении источника заражения пары из Эймсбери
В заявлении полиции отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок» после того, как вступили в контакт с неким зараженным предметом. Оба пострадавших всё еще находятся в больнице в критическом состоянии.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери грязной политической игрой. Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления, сказала Мария Захарова.
Ранее глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.
Комментарии13
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glotov 05 июля 2018 | 21:34
Всего два варианта: 1. реанимировать и допросить . 2. Самим сочинить. В случае Скрипалей сами сочинили, значит и теперь смогут.
neburzhui2 05 июля 2018 | 21:47
Основные усилия британской полиции сейчас сосредоточены на определении источника заражения пары из Эймсбери
Помойка...
boldu1n 05 июля 2018 | 21:43
Может они там кино снимают про Жеймса Бонда? Ну очень тупо всё.
pavel_svr 05 июля 2018 | 21:52
boldu1n:
Точно, кино снимают. Или в игру детскую играют: один спиной стоит, а его все по одному по жопе ногой бьют. Пока не угадает кто, бить не перестанут...
piter_ug 05 июля 2018 | 21:52
Вполне возможно, что Новичок завозили в запасом. Использовали часть, а эти отравленные напоролись на остаток.
boldu1n 05 июля 2018 | 21:56
piter_ug: Так выходит Порт-Даун и Эймсбери не почистили после Скрипалей? Я же писал клизму надо ставить всем.. вплоть до Терезы и Джонсона.
perestarok 05 июля 2018 | 22:02
"Лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок»..."
Приказали им и они подтвердили.
vilingrad 05 июля 2018 | 22:20
perestarok: pavel_svr: boldu1n: neburzhui2: glotov:
Все-таки Вова Путин- тупой дурак. Оно ему надо было? Он не мог отомстить монгольскому двойному агенту? Или казахскому...Сапог тупорылый...Чекист с кругозором унтера...
lager23 05 июля 2018 | 22:11
Достаточно выбросить ампулу от ОВ в помойку, и какой-нибудь человек наткнётся на неё или то что было рядом с ней.... «концы» надо уметь прятать, но профессионализм деградирует, как и всё в путрасии.
Да здравствует путинское ДНО с героем РФ Кириенычем, и прочими оплотами стремительно стареющей клептократии!
grazschdanin 05 июля 2018 | 22:16
45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок» после того, как вступили в контакт с неким зараженным предметом.
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Сбежавшего кота Скрипалей погладили?
Пизд*ец теперь всех котов по всем помойкам сожгут.
putin_itogy 05 июля 2018 | 22:18
Сначала "умные русаки" смеялись над "глупыми англичанами",
устроившими на месте ОТРАВЛЕНИЯ ЧЕКИСТАМИ ПУТИНА, ПОЛНУЮ рекультивацию.
Типо, "ну, туупые"..
И стебались, долго-долго, по всем своим ЗОМБО-аналам.
Шейнин, прямо-таки упивался, своим "красноречием" и "сметкой", над бесплодной "тупостью" англичан.
Мол, какие - же он Шерлоки Холмсы, если такой уйнёй занимаются.
---
Оказалось - не тупые.
И занимались не уйнёй.
glotov 05 июля 2018 | 22:37
putin_itogy: Оказались еще тупее.
sagen 05 июля 2018 | 22:19
Как там Маша, уже заявила о непричастности России и о требовании совместного расследования? Или пока только воняет, а не горит.