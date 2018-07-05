Основные усилия британской полиции сейчас сосредоточены на определении источника заражения пары из Эймсбери

В заявлении полиции отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок» после того, как вступили в контакт с неким зараженным предметом. Оба пострадавших всё еще находятся в больнице в критическом состоянии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ситуацию вокруг отравления в Эймсбери грязной политической игрой. Лондон должен начать взаимодействие с правоохранительными органами России по обоим случаям отравления, сказала Мария Захарова.

Ранее глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.