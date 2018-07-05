Для исполнения «закона Яровой» операторы закупили иностранное оборудование

Об этом Рейтер сообщили топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний. По их словам, из-за нехватки подходящей техники в России, им приходится закупать технику у Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Это, как подчеркивает агентство, противоречит распоряжению Владимира Путина, который поручил создать собственную инфраструктуру для исполнения «закона Яровой». Однако ни один оператор связи к 1 июля, когда закон вступил в силу, не успел подготовить нужное оборудование и не начал хранить телефонные разговоры и сообщения абонентов.