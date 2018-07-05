Для исполнения «закона Яровой» операторы закупили иностранное оборудование
Об этом Рейтер сообщили топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний. По их словам, из-за нехватки подходящей техники в России, им приходится закупать технику у Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Это, как подчеркивает агентство, противоречит распоряжению Владимира Путина, который поручил создать собственную инфраструктуру для исполнения «закона Яровой». Однако ни один оператор связи к 1 июля, когда закон вступил в силу, не успел подготовить нужное оборудование и не начал хранить телефонные разговоры и сообщения абонентов.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig__vvam 05 июля 2018 | 21:06
Для исполнения «закона Яровой» операторы закупили иностранное оборудование, которое будет сразу сливать всю информацию ЦРУ.
А что поделать. Своего нет и не будет.
danko1 05 июля 2018 | 21:19
fig__vvam: Дуракам закон не писан. ГосДура сама законы пишет.
И закон, который Яровая в качестве курьера из Кремля в ГД доставила, по регламенту даже рассматривать не могли, когда он не имел ни технического, ни финансового обеспечения.
Но Кремль на все законы плюет, желая рабов под колпаком держать.
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 21:27
Молодцы операторы. Могут, когда захотят.
И нечего было сопли жевать. Теперь пойдёт дело!
student_ru_ru 05 июля 2018 | 21:17
Это явный саботаж на всех уровнях. И то, что не подготовились к 1 июля, а уж то, что не подготовили отечественного оборудования - саботаж вдвойне. Враги народа окопались всюду. Пора разобраться ними!
kir_pich_101 05 июля 2018 | 21:30
А "СВОЕ" оборудование, это счетные палочки и бобинные магнитофоны?
beserkons 05 июля 2018 | 21:36
Российской электроники нет и в обозримой перспективе не будет!
benin_papa__ 05 июля 2018 | 21:50
Эка невидаль))
Любой и всякий вновь создаваемый недостроителями коммунизма "комитет защиты родины" первым делом создает высококвалифицированные рабочие места за пределами периметра останков СССР.
theklimoff 05 июля 2018 | 22:07
Интересно, сколько Яровая заработала на лоббировании иностранных компаний.