Европарламент проголосовал против принятия директивы об авторском праве

Положения документа вызвали серьезное беспокойство у многих компаний и пользователей. Как сообщается на сайте Европарламента, новое обсуждение директивы состоится в сентябре. С протестами против принятия директивы выступили многие известные интернет-деятели. Наибольшие опасения у них вызывали статьи о «налоге на ссылки» и об ответственности онлайн-платформ за контент пользователей.