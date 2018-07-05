Европарламент проголосовал против принятия директивы об авторском праве
Положения документа вызвали серьезное беспокойство у многих компаний и пользователей. Как сообщается на сайте Европарламента, новое обсуждение директивы состоится в сентябре. С протестами против принятия директивы выступили многие известные интернет-деятели. Наибольшие опасения у них вызывали статьи о «налоге на ссылки» и об ответственности онлайн-платформ за контент пользователей.
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blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 21:31
Европарламент - сборище тупейших бюрократов. Факт.