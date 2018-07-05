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21:01, 05 июля 2018

Концерн «Калашников» предлагает разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека

Об этом говорится в подготовленном концерном проекте поправок к закону «Об оружии». Среди других предложений —, сокращение стажа для покупки нарезного охотничьего ружья с пяти до трех лет, а также увеличение емкость магазина охотничьего ружья для тренировок и учебных стрельб. Как пишет «Коммерсантъ», «Калашников» также предложил разрешить физическим лицам передавать свое оружие на ремонт не только производителю, но и специальным лицензированным компаниям.

Комментарии

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kondrat_vlad 05 июля 2018 | 21:05

Это было бы хорошим началом. Но Путину это допустить нельзя. Оружия в руках народа это значит люди могут снести кооператив "озеро" в пух и прах. На это Путин не готов.

andrewm 05 июля 2018 | 21:13

kondrat_vlad: перепроизводство никому уже не нужных пукалол? Нужно бы обязать каждого россиянина купить не менее 10 единиц скрепоносного оружия. Да и патронов пару ящиков тоже присовокупить за отдельную плату

ignachio 05 июля 2018 | 21:25

Молодец концерн Калашников, очень разумное и нужное предложение. А еще один петербургский ликеро-водочный завод предложил разрешить продажу водки круглосуточно и с 12 лет.

nebudbydlom 05 июля 2018 | 21:16

kondrat_vlad: К "Озеру" нас и близко не подпустят, зато на местах свора ворюг сильно может подсократиться, что ввиду кризиса очень даже для всех полезно....

kir_pich_101 05 июля 2018 | 21:33

nebudbydlom: При наличии такого количества стволов на душу населения, боярышника и паленой водки, народ неуклонно будет сокращаться, что и нужно кооперативу.

aallttoo 05 июля 2018 | 21:08

То есть - никто не хочет покупать лучшие в мире калашниковы?
Приходится их расеянцам втюхивать под благовидным предлогом.
Неплохо.
Неслучившимся пенсам будет с чем за пенсией ходить

post_v 05 июля 2018 | 21:10

по 10 булыжников каждому пролетарию?

eduard53 05 июля 2018 | 21:11

Ну, насчёт массовой востребованности калашей (тем паче - его ослабленно-упрощённых охотничьих вариантов) не знаю, а вот кабы дозволили боевые короткостволы, - к гадалке не ходить, - каждый второй россиянин прикупил бы на всякий пожарный ...

zemljanka 05 июля 2018 | 21:12

"Ворошиловский стрелок" сороконожка?

nebudbydlom 05 июля 2018 | 21:13

Отлично! Кремль решил сократить число казнокрадов нашими руками.
Экономненько, однако!

andy66 05 июля 2018 | 21:19

это очень удобно, когда монополист рынка пишет законы под свои рыночные интересы ))))

nichirin 05 июля 2018 | 21:22

Давайте, конечно, разрешим. А потом посмотрим, сколько режим Пучина и лично Пучин протянут, есть подозрение что недолго.

captainobvious 05 июля 2018 | 21:28

Концерн «Калашников» не в курсе, что россияне уже сейчас могут иметь до десяти единиц оружия на человека (5 нарезных и 5 гладкоствольных)? и это я даже не говорю о 5 единицах травматического...

captainobvious 05 июля 2018 | 21:52

UPD: о 2 единицах травматического

zloy_sok 05 июля 2018 | 21:35

Если уж в предверии чемпионата по футболу бегали за всеми владельцами газовых пуколок, то кто ж разрешит нарезное??! Скоро вообще любое отберут ....кризис то усиливается...

proxozhij 05 июля 2018 | 21:41

Дожить бы до этого и посмотреть, как Кремль по кусочкам раздолбают.

captainobvious 05 июля 2018 | 21:50

proxozhij: примите мои поздравления, таки дожили уже:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об оружии"
(с изменениями на 7 марта 2018 года)
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации
"Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования."

forward 05 июля 2018 | 21:42

Надо выдавать оружие бесплатно малоимущим, многодетным и т.д., за счёт бюджета конечно. Калашников будет доволен.

zhav 05 июля 2018 | 21:49

Уралвагонзавод предлагает россиянам купить по танку.....алмазантей по буку....

evgpekar 05 июля 2018 | 21:50

А гранаты? А управляемые и неуправляемые ракеты? Говорят, все есть в продаже в военторге. И хорошо бы минометы.... Артиллерию рано...

vladimir1967 05 июля 2018 | 21:50

Оборот оружия должен быть легализован, как в Штатах. Это даст доход промышленности и снизит число умышленных убийств. Но царек на это не пойдет, струсит.

ivan886 05 июля 2018 | 21:51

Это для того что бы расстреливать неверных пути партии

stanislav1975 05 июля 2018 | 21:56

Совсем с ума сошли. Хотят, чтобы по Красной площади бегали десять Саакашвили с пулемётами?

dionysus 05 июля 2018 | 22:06

Забыли самое главное. Покупать оружие можно будет только у концерна "Калашников".

zztop1960 05 июля 2018 | 22:08

Запутинцев с двух рук стрелять будут всей семьёй из автоматов , бабушки из пулемётов

ihor_syvoryj 05 июля 2018 | 22:11

...А не будут брать - отключим газ! (С)

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