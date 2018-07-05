Концерн «Калашников» предлагает разрешить россиянам иметь до десяти единиц оружия на человека

Об этом говорится в подготовленном концерном проекте поправок к закону «Об оружии». Среди других предложений —, сокращение стажа для покупки нарезного охотничьего ружья с пяти до трех лет, а также увеличение емкость магазина охотничьего ружья для тренировок и учебных стрельб. Как пишет «Коммерсантъ», «Калашников» также предложил разрешить физическим лицам передавать свое оружие на ремонт не только производителю, но и специальным лицензированным компаниям.