В Москве возбуждено дело в отношении мужчины, который ввез в Россию электромобиль «Тесла», но забыл его растаможить

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ввез в Россию электромобиль «Тесла», но забыл его растаможить. Его долг перед таможней оценивается в 4,5 миллиона рублей. Юго-Западная транспортная прокуратура установила, что автомобиль был ввезен в 15-м году по процедуре временного ввоза. Как уточняет Генпрокуратура, таможенная процедура не завершена и владелец автомашину за пределы России не вывез.