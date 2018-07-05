В Москве возбуждено дело в отношении мужчины, который ввез в Россию электромобиль «Тесла», но забыл его растаможить
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ввез в Россию электромобиль «Тесла», но забыл его растаможить. Его долг перед таможней оценивается в 4,5 миллиона рублей. Юго-Западная транспортная прокуратура установила, что автомобиль был ввезен в 15-м году по процедуре временного ввоза. Как уточняет Генпрокуратура, таможенная процедура не завершена и владелец автомашину за пределы России не вывез.
Комментарии7
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benin_papa__ 05 июля 2018 | 21:27
Фига себе!
4,5 миллиона из воздуха. И абсолютно ни за что.
Отечественным автопогремушкам Тесла конкуренции не создает, экологии не вредит.
Да уж, кто умеет работать, тот работает.
А кто не умеет, ищет способ глистообразно присосаться...
satttana_perrrkele 05 июля 2018 | 21:32
так вроде электро-игрушки освобождены от поборов?
Впрочем, любая писюлька об утилизации или "забытом угоне" решит "вопрос".
Стоимость побора выше стоимости этой автомобильки.
Купил TESLA для пользования в РФ - welcome к психиатру. А с псих.больных налоги не берут
fueaqui 05 июля 2018 | 22:04
satttana_perrrkele: "любая писюлька об утилизации или "забытом угоне" решит "вопрос"." - вы не правы, в Таможенном союзе перечисленное не освобождает от уплаты таможенных пошлин и налогов. "с псих.больных налоги не берут" - это также неверно.
kir_pich_101 05 июля 2018 | 21:36
А как же отечественный производитель?
Не поддержал?
Не патриотично, УАЗик ему в наказание пожизненно!
benin_papa__ 05 июля 2018 | 22:01
kir_pich_101:
Еще как поддержал!
Ни за что отвалил в казне 4,5 млн.
Это ж сколько УАЗиков надобно втюкать олухам, дабы такие показатели иметь?))
bel_medved 05 июля 2018 | 22:07
Информация сильно неполная. Первая догадка – машину угнали. Вторая – она сломалась или попала в аварию и вывезти за границу своим ходом ее уже нельзя. Или можно после ремонта, на который у хозяина денег нет. А щас силами таможни денег станет еще меньше...
balamuto 05 июля 2018 | 22:07
Страна занимается рэкетом на государственном уровне. Сами не производят электромобили, но и людям не дают ездить на них. Кто дал им такое право диктовать, на чем ездить народу?