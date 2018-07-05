Спасатели на Пхукете временно приостановили поиски людей, пропавших во время крушения двух туристических катеров
Поиски возобновятся с наступлением светлого времени суток. В Москве будет половина третьего утра. По сведениям местной прессы, 53 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасен 51.
На борту двух туристических судов находились 97 и 39 человек соответственно. Обе лодки перевернулись во время шторма. На борту находились в основном туристы из Китая, но были и граждане европейских стран. Посольство России сейчас выясняет, находились ли в лодках наши соотечественники.
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