Сборная России прилетела в Сочи на матч ¼ финала Чемпионата мира по футболу с командой Хорватии
Сборная Хорватии прилетела в Сочи еще в понедельник. Матч между сборными пройдет 7-го июля, начало в 21 час.
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Сборная Хорватии прилетела в Сочи еще в понедельник. Матч между сборными пройдет 7-го июля, начало в 21 час.
Комментарии11
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dataan 05 июля 2018 | 20:40
Дорогая сборная России! Пожалуйста, проиграй хорватам. Если ты выиграешь, то страна будет еще неделю праздновать и не ходить на работу. С работой то ладно, а вот здоровье уже на пределе от выпитого.
sskull 05 июля 2018 | 20:43
dataan: Давай там не каркай. Наша сборная выигрывает что-то раз в десятилетие. Переживем уж как-нибудь ещё одну победу.
mordechay_blinchikof 05 июля 2018 | 20:46
sskull:- нам пенсий не надо! Победу давай !
sscull 05 июля 2018 | 20:56
mordechay_blinchikof: Проиграют в субботу, тебе сразу пенсионный возраст снизят до 40 лет и миллион дадут чтоль?)
mordechay_blinchikof 05 июля 2018 | 21:02
sscull:
Проблема в том, что через пару недель наступит жёсткий отходняк.
sscull 05 июля 2018 | 21:11
mordechay_blinchikof: Не делайте из людей дебилов. Футбол отдельно, пенсии отдельно. Думаешь с 16 июля все выйдут и волосы на себе рвать будут?))
mordechay_blinchikof 05 июля 2018 | 21:15
sscull: -знаю точно, как был ты с голой жопой так с ней и останешься, независимо от результата игры
gluhoy2250 05 июля 2018 | 21:14
mordechay_blinchikof: наступит жёсткий отходняк.
А, зачем ты жрешь проклятую? Кто не жрет у того проблем НЕТ!
polikarpich 05 июля 2018 | 21:04
sscull: Действительно! Они с горя тогда в "нирвану" погрузятся. Вернее, в "рванину". И опять им не будет дела ни до пенсий, ни до НДСов всяких. Делай с ними что хошь.
metalmilicia 05 июля 2018 | 20:59
mordechay_blinchikof: Укробот, у вас ни пенсий, ни побед.
mordechay_blinchikof 05 июля 2018 | 21:07
metalmilicia: - у вас ни пенсий, ни побед.
Русский кентавр. Когда жопа со всех сторон.