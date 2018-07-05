МИД России предлагает спортивным федерациям не проводить в Штатах международных соревнований
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, это связано с многочисленными случаями невыдачи Вашингтоном виз спортсменам. По ее словам, это очевидная дискриминация атлетов.
Комментарии8
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semen2026 05 июля 2018 | 20:37
это что же такое не везёт геям и кавказцам!??? очевидная дискриминация!)
dataan 05 июля 2018 | 20:42
И к тому же стреляют в пиндосне в последнее время часто. И хватают, по чем зря, полисмены невинных людей. Так что предложение правильное. Респект!
fig__vvam 05 июля 2018 | 21:01
dataan: Капитально обделались россиянцы, если МИДу приходится прямо в дерьмо окунаться
Как всегда спортивные федерации насрут с горкой на российский МИД и мане придется чечетку танцевать.
aantipov067 05 июля 2018 | 20:43
Так то, вроде всё неплохо звучит, вот только- Маша, порошок белый смахните с носа...
metalmilicia 05 июля 2018 | 21:01
Верно говорит Захарова. США нужно вообще изолировать от цивилизованного мира.
waldy 05 июля 2018 | 21:07
metalmilicia: С каких это пор Мухосранск стал принадлежать к цивилизованному миру???
lenin3 05 июля 2018 | 20:49
Но истинным путриотам из команды Путин-тим,в виде исключения,можно уезжать в Поганую Омерику(Ковальчук),и даже продолжать разлагать Омерику изнутри(Овечкин)...
nemez1 05 июля 2018 | 21:05
Наступила героиновая ломка.