Президент фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова может покинуть свой пост досрочно
По сведениям «Коммерсанта», на этом настаивает Попечительский совет организации. Там считают, что это поможет активизировать работу фонда. Новым главой совет предложил избрать Татьяну Константинову, исполнительного директора фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Следующее заседание совета состоится завтра.
Комментарии2
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vladimirbelarus 05 июля 2018 | 20:41
Вор на воре.
midnightblues 05 июля 2018 | 21:02
Когда фонд назвали именем никчемного агентишки,прикрывающегося благотворительной деятельностью