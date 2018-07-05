Судоверфь «Звезда», которую «Роснефть» строит в Приморском крае, подала иск к Интерфаксу

Суть иска касается материалов агентства о хищениях на «Звезде» на сумму более 7,5 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Какие конкретно требования выдвинуты ответчику, он не уточнил.

Между тем, в Интерфаксе утверждают, что не получали никаких исков от нефтяной компании.