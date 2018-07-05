Судоверфь «Звезда», которую «Роснефть» строит в Приморском крае, подала иск к Интерфаксу
Суть иска касается материалов агентства о хищениях на «Звезде» на сумму более 7,5 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Какие конкретно требования выдвинуты ответчику, он не уточнил.
Между тем, в Интерфаксе утверждают, что не получали никаких исков от нефтяной компании.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 05 июля 2018 | 20:45
Воровать им можно, а писать об том нельзя?
Совсем ворьё путинское обнаглело, крышуемое кремлевским паханом.
fig__vvam 05 июля 2018 | 21:03
danko1: то они обиделись на занижение украденной суммы.
Они украли много больше.