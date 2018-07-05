Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела Оюба Титиева

Глава грозненского «Мемориала» обвиняется в хранении наркотиков. С ходатайством об изменении территориальной подсудности выступил адвокат Титиева Илья Новиков. Сегодня же суд продлил арест Титиева до 25 июля.

Сам Титиев утверждает, что марихуану ему в машину подбросили полицейские при обыске