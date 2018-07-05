Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела Оюба Титиева
Глава грозненского «Мемориала» обвиняется в хранении наркотиков. С ходатайством об изменении территориальной подсудности выступил адвокат Титиева Илья Новиков. Сегодня же суд продлил арест Титиева до 25 июля.
Сам Титиев утверждает, что марихуану ему в машину подбросили полицейские при обыске
Комментарии4
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malanoff 05 июля 2018 | 20:54
Офицерская вдова сама себя не высекла...
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 21:04
Марихуану ему подкинули. Надо же же!
А как курил, как продавал - уже совсем забыл? Вот жулик.
malanoff 05 июля 2018 | 20:54
Офицерская вдова сама себя не высекла...
servelat 05 июля 2018 | 21:13
У титиева сын и племяш наркоманы. Может они пытались втихаря от батьки дело провернуть.