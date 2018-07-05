Основные усилия британской полиции сейчас сосредоточены на определении источника заражения пары из Эймсбери
В заявлении полиции отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок» после того, как вступили в контакт с неким зараженным предметом. Оба пострадавших всё еще находятся в больнице в критическом состоянии.
Комментарии5
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hastings 05 июля 2018 | 20:39
Там "портон даун" рядом, может утечка?
sanisan 05 июля 2018 | 21:09
Передайте Терезе Мэй, дело в том, что пожилые агенты прежнего КГБ не имеют к современной новой России и Путину никакого отношения, у них там в Британии своя междоусобица.
komandarm____68 05 июля 2018 | 20:43
"Просрочки" нажрались...
))
glotov 05 июля 2018 | 20:49
Так реанимировать и допросить! Или , как со Скрипалями, самим сочинить что-то соответствующее политическому моменту.
russky77 05 июля 2018 | 21:14
Сделал дело - убери за собой! Пора провести в ФСБ воспитательную работу, а то ведут себя как свиньй! Отравили, а банку с остатками ядика выбросили в парке! ФСБ-шники, берите пример с японских болельщиков! Убирайте за собой!