Основные усилия британской полиции сейчас сосредоточены на определении источника заражения пары из Эймсбери

В заявлении полиции отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились веществом «Новичок» после того, как вступили в контакт с неким зараженным предметом. Оба пострадавших всё еще находятся в больнице в критическом состоянии.