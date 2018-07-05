В Москве проходит собрание инициативной группы по организации референдума против пенсионной реформы – Удальцов

«В Центральном доме литераторов в Москве началось историческое событие — собрание первой региональной инициативной группы по организации общероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста», — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. «Собралось здесь несколько сотен людей»,— утончил он.

«За два месяца мы должны собрать такие встречи более чем в половине регионов, и тогда документы будут переданы в Центральную избирательную комиссию. Если Центризбирком утвердит вопросы референдума, планируется вынести два вопроса — согласны ли граждане России на повышение пенсионного возраста для мужчин и соответственно для женщин. Если эти вопросы будут пропущены Центризбиркомом, предстоит собрать два миллиона подписей, а затем состоится сам референдум», — пояснил С.Удальцов.

Он уточнил, что организаторами проведения референдума выступают партия КПРФ, «Левый фронт» и различные патриотические организации. При этом С.Удальцов подчеркнул, что ожидает в дальнейшем поддержки и других политических сил.