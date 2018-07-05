Верховный суд индийского штата Уттракханд уравнял в правах животных и людей
Как пишет «Телеграф», власти штата рассчитывают, что это станет сдерживающим фактором для браконьеров и компаний, загрязняющих окружающую среду. Суд штата также провозгласил всех его жителей защитниками животных. Впрочем, это решение должно быть подтверждено Национальным верховным судом.
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 20:22
И шо ... теперь в этом индийском штате бандиты-бандеровцы будут людьми считаться??
rusof_ob 05 июля 2018 | 20:41
blinorozhiy_chmo: Да, и не только они, а еще Навальный, Собчак и Путин.
trender 05 июля 2018 | 20:29
Наконец-то можно будет заключить брак с любимой козой?
needroid 05 июля 2018 | 20:36
Ну, теперь осталось только женщин приравнять с животными. И пучком.