Верховный суд индийского штата Уттракханд уравнял в правах животных и людей

Как пишет «Телеграф», власти штата рассчитывают, что это станет сдерживающим фактором для браконьеров и компаний, загрязняющих окружающую среду. Суд штата также провозгласил всех его жителей защитниками животных. Впрочем, это решение должно быть подтверждено Национальным верховным судом.