Для исполнения «закона Яровой» операторы закупили иностранное оборудование
Об этом Рейтер сообщили топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний. По их словам, из-за нехватки подходящей техники в России, им приходится закупать технику у Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Это, как подчеркивает агентство, противоречит распоряжению Владимира Путина, который поручил создать собственную инфраструктуру для исполнения «закона Яровой». Однако ни один оператор связи к 1 июля, когда закон вступил в силу, не успел подготовить нужное оборудование и не начал хранить телефонные разговоры и сообщения абонентов.
Комментарии13
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osj99 05 июля 2018 | 20:15
Товарищи! Почему задерживаем выполнение важнейшего решения комитета обороны и ставки верховного главнокомандующего? Почему начальники заводов тянут с разработкой и внедрением в производство сетевого оборудования для решения оборонной задачи высокой важности? Кое кому, видимо, придётся распрощаться с партбилетом
dataan 05 июля 2018 | 20:36
"...закупили иностранное оборудование"
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Ну закупили и чё? А ничего что для своих нужд они закупают у нас, например, нефть и газ? В чем новость то?. Чего опять долбанутые скулёж подняли? :)))
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 20:16
Вот и молодцы. Правильно. И нечего было сопли распускать. Работать надо!
vladislav 05 июля 2018 | 20:23
blinorozhiy_chmo: "И нечего было сопли распускать. Работать надо!"
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Эй, дибилко, а ты в курсе, что всё это за твой счет?!
tvitov66 05 июля 2018 | 20:23
blinorozhiy_chmo: Поддерживаю, ВАТАН! Мало того что помогли экономики потенциального противника, так еще и получили потенциальный источник утечки информации и манипуляции на ЗЧ, обслуживании и замене сломанного и отслужившего срок.
tag188 05 июля 2018 | 20:17
им приходится закупать технику у Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei
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Что-то я сомневаюсь, что в России, вообще, производятся аналоги техники указанных производителей.
Можно было, конечно, попробовать мультики с такой техникой нарисовать. С рисованными ракетами же проканало.
b054026 05 июля 2018 | 20:20
А что, в России производят, например, жесткие диски?
sim202_ 05 июля 2018 | 20:25
b054026:
Конечно.
Кизяк называются...
tag188 05 июля 2018 | 20:26
b054026: Да. Пензенское предприятие ЗАО «НИИФИ и ВТ» выпускает внешний накопитель ВНД-2.05. Его вес 25 килограмм и ёмкость 50 мегабайт.
И это не шутка. Зайдите на сайт предприятия.
semen2026 05 июля 2018 | 20:31
tag188: конечно не флагман, значит цена привлекательная!)))))))))))))))))))))))))))
sim202_ 05 июля 2018 | 20:23
А как же импортозамещение?
Не патриотично получается...
semen2026 05 июля 2018 | 20:28
может по ленд-лизу что-то осталось...!)))
student_ru_ru 05 июля 2018 | 21:04
а Яровую слушать будут? Вдруг она и есть самый главный вражеский шпиён? В наше тяжёлое для страны время, когда НАТО на самом пороге, нельзя доверять никому. И даже - тссс!!! - Путину.