Генпрокуратура намерена добиться расширения перечня оснований для досудебной блокировки сайтов и контента
По сведениям портала Знак.ком, в ведомстве намерены дополнить эти полномочия на досудебную блокировку всего контента, который размещает экстремистская или террористическая организация. Например, ролики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ), в которых может и не содержаться прямых призывов к убийству, а просто играть восточная музыка на фоне пыток и казней.
Комментарии3
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olegleon 05 июля 2018 | 20:13
"восточная музыка на фоне пыток и казней"
как романтично написано. и до кого же дошло так написать???
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 20:19
Абсолютно правильное решение. Надеемся добьётся и чем скорее, тем лучше!
nf5096004 05 июля 2018 | 20:32
Под этим соусом будут без суда блокировать все, что просто не понравится. Все больше и больше запретов.