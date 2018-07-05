Генпрокуратура намерена добиться расширения перечня оснований для досудебной блокировки сайтов и контента

По сведениям портала Знак.ком, в ведомстве намерены дополнить эти полномочия на досудебную блокировку всего контента, который размещает экстремистская или террористическая организация. Например, ролики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ), в которых может и не содержаться прямых призывов к убийству, а просто играть восточная музыка на фоне пыток и казней.