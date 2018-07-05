Около 500 туристов «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели
Оставшиеся 3 тысячи улетят в Россию в течение двух недель. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, «Ассоциация «Турпомощь» приняла все необходимые решения, чтобы гарантировать возвращение домой клиентов «Натали Турс».
Комментарии2
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kotopiss 05 июля 2018 | 20:24
Пора уже самим бронировать билеты и гостиницы за границей ну а кто не может или не знает как то надо ехать в Крым
gordy 05 июля 2018 | 20:34
"Оставшиеся 3 тысячи улетят в Россию в течение двух недель."
... которые они проживут на улице?