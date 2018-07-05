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20:01, 05 июля 2018

Около 500 туристов «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели

Оставшиеся 3 тысячи улетят в Россию в  течение двух недель. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, «Ассоциация «Турпомощь» приняла все необходимые решения, чтобы гарантировать возвращение домой клиентов «Натали Турс».

Комментарии

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kotopiss 05 июля 2018 | 20:24

Пора уже самим бронировать билеты и гостиницы за границей ну а кто не может или не знает как то надо ехать в Крым

gordy 05 июля 2018 | 20:34

"Оставшиеся 3 тысячи улетят в Россию в течение двух недель."


... которые они проживут на улице?

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