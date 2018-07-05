Около 500 туристов «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели

Оставшиеся 3 тысячи улетят в Россию в течение двух недель. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, «Ассоциация «Турпомощь» приняла все необходимые решения, чтобы гарантировать возвращение домой клиентов «Натали Турс».