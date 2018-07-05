Посол РФ в Великобритании готов встретиться с замминистра внутренних дел и обсудить использование химоружия в Солсбери
Посол России в Великобритании готов встретиться с заместителем министра внутренних дел Беном Уоллесом и обсудить использование химоружия в Солсбери. В посольстве отметили, что дипломаты готовы задать накопившиеся вопросы полиции Соединенного королевства, если британские правоохранители действительно хотят начать диалог, предусмотренный международными договорами. От Уоллеса ждут конкретных предложений о сроках такой встречи.
Комментарии6
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post_v 05 июля 2018 | 20:05
в дипломаты не готовы дать ответ на накопившиеся вопросы?
olegleon 05 июля 2018 | 20:10
post_v: на какие вопросы? отобрать ЧМ не удалось. организовать бойкот тоже не удалось. какие ещё могут быть вопросы?
merelymy 05 июля 2018 | 20:27
Первый посол, или второй свежести?
nitsahon 05 июля 2018 | 20:06
а что,пардон,рос.посол уже признал, что в Солсбери было применено РОССИЙСКОЕ хим.оружие? если "нет",то о чем разговор?
хотя - диалог в любом случае полезен..
semen2026 05 июля 2018 | 20:23
давно такой готовности не наблюдалось!)))
piter_ug 05 июля 2018 | 20:29
А что, отравители ставят в известность посла о своих действиях?
2 ха-ха 3 раза.
Тогда о чем разговаривать с послом?