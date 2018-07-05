Посол РФ в Великобритании готов встретиться с замминистра внутренних дел и обсудить использование химоружия в Солсбери

Посол России в Великобритании готов встретиться с заместителем министра внутренних дел Беном Уоллесом и обсудить использование химоружия в Солсбери. В посольстве отметили, что дипломаты готовы задать накопившиеся вопросы полиции Соединенного королевства, если британские правоохранители действительно хотят начать диалог, предусмотренный международными договорами. От Уоллеса ждут конкретных предложений о сроках такой встречи.