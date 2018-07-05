Военная лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества «Новичок»
Об этом сообщил представитель Скотланд-Ярда. По его словам, анализы показали, что мужчина и женщина отравились нервно-паралитическим веществом после соприкосновения с неким загрязненным предметом. Других подробностей пока не приводится.
Между тем, полиция по-прежнему не может подтвердить, что пара из Эймсбери отравилась «Новичком» из той же партии, что и Скрипали.
Комментарии10
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semen2026 05 июля 2018 | 20:04
ихтамнеты разные бывают... и не все одинаково "полезны"!))
sasass 05 июля 2018 | 20:07
В России , кто -то повторно раздувает этот " Новичковый " пожар - неужели власти уже нет...
splin2 05 июля 2018 | 20:16
sasass: Какую траву курят на Кисель ТВ ?
olegleon 05 июля 2018 | 20:08
"Других подробностей пока не приводится."
т.е. хомячки и кот пока ещё живы?
peresvet73 05 июля 2018 | 20:13
Ради создания новой политической конфигурации вокруг обвинений РФ в преступлении, путинский режим вполне мог ещё травануть, совсем непричастных британцев.
nikvol 05 июля 2018 | 20:13
Интересно, если в Великобритании произойдет ядерный теракт, виновных тоже будут назначать по принципу highly likely?
semen2026 05 июля 2018 | 20:19
nikvol: если у бабушки...
semen2026 05 июля 2018 | 20:15
у интер-вовочки примитивная схема: семь бед один ответ!)))))))))) десять раз не повесят на воротах кремля!)
mk_portrait 05 июля 2018 | 20:17
Я всегда поражался тупой самоуверенности чиновников от власти :)
rico67 05 июля 2018 | 20:28
Англоскунсы по уши в дерьме в деле Скрипалей, а теперь и еще раз пытаются наступить на грабли...