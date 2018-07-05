Военная лаборатория в Портон Дауне подтвердила, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества «Новичок»

Об этом сообщил представитель Скотланд-Ярда. По его словам, анализы показали, что мужчина и женщина отравились нервно-паралитическим веществом после соприкосновения с неким загрязненным предметом. Других подробностей пока не приводится.

Между тем, полиция по-прежнему не может подтвердить, что пара из Эймсбери отравилась «Новичком» из той же партии, что и Скрипали.