Гражданину России, задержанному в Грузии за разлив в аэропорту Тбилиси опасной жидкости, грозит до 8-ми лет тюрьмы

Как заявила прокурор Майя Силагадзе, задержанному уже предъявлено обвинение. Суд арестовал его на 2 месяца.

Сам россиянин утверждает, что мотивом послужила месть знакомой. По последним данным, с симптомами отравления были госпитализированы семь сотрудников аэропорта.