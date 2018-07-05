Гражданину России, задержанному в Грузии за разлив в аэропорту Тбилиси опасной жидкости, грозит до 8-ми лет тюрьмы
Как заявила прокурор Майя Силагадзе, задержанному уже предъявлено обвинение. Суд арестовал его на 2 месяца.
Сам россиянин утверждает, что мотивом послужила месть знакомой. По последним данным, с симптомами отравления были госпитализированы семь сотрудников аэропорта.
Комментарии4
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balamuto 05 июля 2018 | 19:46
Эхо Солсбери.
dataan 05 июля 2018 | 20:33
Виновен - пусть отвечает по закону.
sasass 05 июля 2018 | 20:02
В подобных тайных смертей в России полно и никто их по настоящему не расследует - потому что навара от них нет...
isnowanaarene 05 июля 2018 | 20:11
Что за хрень? Я про жидкость, с мудаком всё ясно.