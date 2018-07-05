Посольство России в Таиланде пока не располагает данными о пострадавших на Пхукете россиянах
Ранее сообщалось, что в Таиланде во время шторма перевернулись две туристические лодки, на борту которых находились 97 и 39 человек соответственно. В них находились в основном туристы из Китая, но были и граждане европейских стран. По сведениям «Ассошиэйтед Пресс», десятки человек все еще числятся пропавшими без вести.
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