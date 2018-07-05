Никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу не имел симптомов заражения нервно-паралитическим агентом
Никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу в Солсбери не имел симптомов заражения нервно-паралитическим веществом. Об этом, как передает РИА, заявили в руководстве больницы. Таким образом, пострадавшими в результате воздействия вещества «Новичок» в Эймсбери по-прежнему остаются двое местных жителей.
Комментарии5
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max3446 05 июля 2018 | 19:44
«Дикий рагуль»: Украинский депутат опозорился, приняв Федерику Могерини за двух разных людей
Нардеп от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук оконфузился в телеэфире, приняв представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини за двух разных людей.
Выступая на телеканале «112 Украина», депутат назвал Могерини «господином». Его поправила ведущая, уточнившая, что Могерини — «госпожа, а не господин».
«Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал…» — уверенно заявил Ткачук.
После этого ведущая уточнила, что «Федерика Могерини — один человек».
«Нет-нет», — ответил нардеп и, не придя к консенсусу, участники передачи продолжили обсуждение.
Украинцы бурно отреагировали на столь вопиющее невежество народного избранника.
«Дикий рагуль, что с него взять»,
«Вот такие уроды правят страной…»,
«Госпожа Зорян и господин Шкиряк. Ох, рагульё…»,
«На Украине всё стабильно — психи на свободе, а санитары спят», — прокомментировали ситуацию зрители.
kokeshi 05 июля 2018 | 19:51
max3446: ну, порадуйся , боярышникуа накати.
blinorozhiy_chmo 05 июля 2018 | 20:06
Бандиты-бандеровцы исторически всегда были тупы, но при этом крайне жестоки с мирным безоружным населением.
tryapichkin 05 июля 2018 | 19:57
Бабченко где? в Эймсбери?
Тогда это не новичок....
это свинячья кровь...
А список из 70 лордов которых хотели отравить обнародовали?
hastings 05 июля 2018 | 19:58
Напьются в своем Солсбери боярки, а потом на новичка всё списывают.