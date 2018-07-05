Никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу не имел симптомов заражения нервно-паралитическим агентом

Никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу в Солсбери не имел симптомов заражения нервно-паралитическим веществом. Об этом, как передает РИА, заявили в руководстве больницы. Таким образом, пострадавшими в результате воздействия вещества «Новичок» в Эймсбери по-прежнему остаются двое местных жителей.