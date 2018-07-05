На саммите в Хельсинки Путин и Трамп проведут встречу один на один, затем переговоры продолжатся в расширенном составе

На саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп сначала проведут встречу один на один, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. Такие подробности сообщил посол США в России Джон Хантсман. По его словам, российско-американская встреча на высшем уровне должна определить, хочет ли Россия добиться прогресса в двусторонних отношениях. «Мяч на российской стороне поля», — отметил посол.