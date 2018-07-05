На саммите в Хельсинки Путин и Трамп проведут встречу один на один, затем переговоры продолжатся в расширенном составе
На саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп сначала проведут встречу один на один, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. Такие подробности сообщил посол США в России Джон Хантсман. По его словам, российско-американская встреча на высшем уровне должна определить, хочет ли Россия добиться прогресса в двусторонних отношениях. «Мяч на российской стороне поля», — отметил посол.
Комментарии7
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olegleon 05 июля 2018 | 19:43
а США хотят добиться прогресса в отношениях?
gordy 05 июля 2018 | 19:46
"«Мяч на российской стороне поля», — отметил посол."
Дойдёт ли дело до пенальти?
kotopiss 05 июля 2018 | 20:33
olegleon: Да в Америке во всех Штатах толпы демонстрантов требует улучшить отношения с Россией и лично с Владимиром Путиным
hello_kitty 05 июля 2018 | 19:44
/*Путин и Трамп проведут встречу один на один*/
по сведениям ЦРУ, путин оденет кружевные трусы, сделает яркий макияж, а Трамп принесет шампанское, цветы и презервативы...
semen2026 05 июля 2018 | 19:44
трамп: вова, ну как боинг? сухари собрал? какой тебя ещё вопрос интересует про будущее???)))
virgenu 05 июля 2018 | 19:58
Трамп сильно рискует, оставаясь один на один с Путиным.
kotopiss 05 июля 2018 | 20:29
Трамп рискует Russian Investigation в Америке продолжается