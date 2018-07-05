Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня проведет в Берлине переговоры с британским премьер-министром Терезой Мей

Главная тема встречи – условия выхода Великобритании из Евросоюза.

В начале своего визита Тереза Мей заявила, что новый случай отравления ядовитым газом «Новичок» в Великобритании будет расследоваться в полном объеме. «Я знаю, что полиция не оставит камня на камне во время прояснения происшедшего», — подчеркнула Мей в Берлине. По ее словам, ситуация вызывает глубокое беспокойство.

Однако глава британского правительства приехала в Берлин не для заявлений по поводу «Новичка», а с целью прозондировать позицию Меркель по «брекзиту». Ведь у лидера британского правительства еще нет никакой стратегии, а ФРГ остается самым важным торговым и промышленным партнером Великобритании в Европе. Поэтому Мей приехала просить совета у своего ярого противника – Ангелы Меркель. Ведь если Лондон не сможет договориться с самым крупным европейским работодателем, для его рынка труда и торгового сектора грозят катастрофические последствия. Несмотря на высокую занятость, Великобритания не может позволить себе полностью изолироваться от Евросоюза, особенно в условиях торговой войны, которую грозит развязать Дональд Трамп.

Тереза Мей заинтересована в соглашении с ЕС. Ведь союзы предпринимателей, профсоюзы и банковские контрольные органы туманного Альбиона будут против «брекзита» без договора. Вместе с тем, консерваторы в Лондоне требуют не идти на уступки европейцам.

Судьба Терезы Мей зависит от поддержки Ангелы Меркель. Если лидер Великобритании не сможет найти приемлемого для всех решения, ей грозит незамедлительная отставка. Однако канцлер ФРГ, в свою очередь, отказывается от далеко идущих уступок.