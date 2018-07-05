Тинькофф Банк признал, что инструкция не брать на работу геев и кавказцев написана одним из сотрудников

Вместе с тем в банке утверждают, что документ не отражает истинной кадровой политики.

Текст инструкции с ограничениями написан без ведома руководства Тинькофф Банка с неясными целями, сообщили РБК в банке. Там заверяют, что все указанные правила противоречат политике группы Тинькофф, которая выступает против любой дискриминации человека. При этом сотрудник банка, написавший инструкцию, не уволен: с ним только проведена беседа о ценностях компании, добавили собеседники РБК. В инструкции, попавшей накануне в открытый доступ из хранилища Google Docs, указаны стоп-факторы для трудоустройства в различные отделы Тинькофф Банка. В частности, говорится о том, что на работу нельзя попасть мужчинам из всего Северо-Кавказского округа и Азербайджана. Исключения есть только для дагестанцев и армян, при этом у них, согласно документу, должен быть опыт работы в банке или хорошее резюме. Кроме того, запрет на работу в Тинькофф Банке, как указано в инструкции, действует и для представителей сексуальных меньшинств, а также бывших сотрудников СМИ и силовых органов.

Инструкция, находившаяся в Google Docs, накануне попала в поисковую выдачу «Яндекса» вместе со многими другими документами хранилища, содержащими приватные данные.