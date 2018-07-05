Тинькофф Банк признал, что инструкция не брать на работу геев и кавказцев написана одним из сотрудников
Вместе с тем в банке утверждают, что документ не отражает истинной кадровой политики.
Текст инструкции с ограничениями написан без ведома руководства Тинькофф Банка с неясными целями, сообщили РБК в банке. Там заверяют, что все указанные правила противоречат политике группы Тинькофф, которая выступает против любой дискриминации человека. При этом сотрудник банка, написавший инструкцию, не уволен: с ним только проведена беседа о ценностях компании, добавили собеседники РБК. В инструкции, попавшей накануне в открытый доступ из хранилища Google Docs, указаны стоп-факторы для трудоустройства в различные отделы Тинькофф Банка. В частности, говорится о том, что на работу нельзя попасть мужчинам из всего Северо-Кавказского округа и Азербайджана. Исключения есть только для дагестанцев и армян, при этом у них, согласно документу, должен быть опыт работы в банке или хорошее резюме. Кроме того, запрет на работу в Тинькофф Банке, как указано в инструкции, действует и для представителей сексуальных меньшинств, а также бывших сотрудников СМИ и силовых органов.
Инструкция, находившаяся в Google Docs, накануне попала в поисковую выдачу «Яндекса» вместе со многими другими документами хранилища, содержащими приватные данные.
Комментарии6
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gvs 05 июля 2018 | 19:08
Приравнять ментов к геям - это креативно! )))
asokol 05 июля 2018 | 19:18
Ненарушающий никаких законов коммент Паньковой вызвал скулеж со стороны всех вонючих портянок, в том числе и у совершенно не имеющего отношению к делу пресситутки областного губера Марины Юденич. Панич пришлось уйти из Леруа Мерлен. Посмотрим, как будет та же Юденич визжать по поводу противозаконного, подпадающего под статью высера от Тинькова. Крайне любопытно.
asokol 05 июля 2018 | 19:20
asokol:
Блин, нельзя одновременно смотреть теннис и писать коммент. Естественно, речь идет о Паниной. Ну, все поняли.
kara 05 июля 2018 | 19:13
Попросите Ганапольскому, он подберёт правильные слова, как вчера
andy66 05 июля 2018 | 19:13
само наличие такой инструкции - нарушение Конституции и бесследно пройти не может )))
semen2026 05 июля 2018 | 19:16
это самый весёлый сотрудник в банке...!)))