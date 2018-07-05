Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела правозащитника Оюба Титиева
В «Мемориале» ожидали такого решения, сказал «Эху Москвы» член совета правозащитного центра Олег Орлов.
«Как и следовало ожидать, в ходатайстве об изменении подсудности и рассмотрении дела Оюба Титиева за пределами Чечни было отказано», — рассказал Олег Орлов. — «В понедельник 9 июля будет первое подготовительное судебное заседание по основному делу Оюба Титиева — по обвинению его в хранении наркотиков, делу сфабрикованному фальсифицированному».
По мнению обвинителя, защита просит изменить подсудность для того, чтобы не дать следствию изучить доказательства вины Титиева, а также политизировать процесс.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bigmaikl 05 июля 2018 | 19:13
Бояться?
sasass 05 июля 2018 | 19:14
Цепкий Чеченский ухват - нет для него замены , Российская кочерга не подходит...