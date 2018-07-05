Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела правозащитника Оюба Титиева

В «Мемориале» ожидали такого решения, сказал «Эху Москвы» член совета правозащитного центра Олег Орлов.

«Как и следовало ожидать, в ходатайстве об изменении подсудности и рассмотрении дела Оюба Титиева за пределами Чечни было отказано», — рассказал Олег Орлов. — «В понедельник 9 июля будет первое подготовительное судебное заседание по основному делу Оюба Титиева — по обвинению его в хранении наркотиков, делу сфабрикованному фальсифицированному».

По мнению обвинителя, защита просит изменить подсудность для того, чтобы не дать следствию изучить доказательства вины Титиева, а также политизировать процесс.