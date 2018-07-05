Префектура Северного округа Москвы опровергает сообщение об инциденте с лифтом на улице Дыбенко

В префектуре «Интерфаксу» сообщили, что при движении лифта произошла неисправность, но сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал.

Ранее сообщалось, что кабина лифта в жилом комплексе «Корона Севера» сорвалась с 40-го этажа и остановилась только на 20-м, а мужчина, находившийся в лифте, с переломом ноги был госпитализирован.