Префектура Северного округа Москвы опровергает сообщение об инциденте с лифтом на улице Дыбенко
В префектуре «Интерфаксу» сообщили, что при движении лифта произошла неисправность, но сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал.
Ранее сообщалось, что кабина лифта в жилом комплексе «Корона Севера» сорвалась с 40-го этажа и остановилась только на 20-м, а мужчина, находившийся в лифте, с переломом ноги был госпитализирован.
Комментарии8
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benny_point 05 июля 2018 | 18:38
Просто дядя оказался большой пистун, да и эховцы не далеко ушли от него.
Одним словом кто кого переврёт.
polikarpich 05 июля 2018 | 19:20
benny_point: Учи матчасть, "пистун". Прочитай хотя бы что-нибудь из серии "Я познаю мир", для начала.
Это тебе не на "клаве" стучать всякие благоглупости.
andre_klimov 05 июля 2018 | 18:41
Система безопасности, надеюсь, состояла не из ноги пострадавшего?
На само деле, остановка через 20 этажей - это само по себе показатель. Система безопасности просто не сработала. Мужику повезло, что лифт упал не с 19 этажа...
Пусть лечится, выздоравливает и радуется этому стечению обстоятельств. "Всё могло быть хуже в сотню раз..." (С)
olegleon 05 июля 2018 | 18:49
"Ранее сообщалось, что...."
футбольные фанаты сожгли девушку, а Бабченко был застрелен и погиб.
banyi1 05 июля 2018 | 19:01
Как я уже писал раньше - эховский очередной фейк
a_111111 05 июля 2018 | 19:03
Если сработала система безопасности то было свободное падение лифта!
vladimirgornitsky 05 июля 2018 | 19:07
"Патриоты" привычно обгаживают Эхо, хотя об этом инциденте сообщили десятки СМИ, включая Интерфакс.
Но в данном конкретном случае им велено считать, что ничего такого не было, а задача по обгаживанию Эха входит в число их постоянных обязанностей - оплачиваемых или принятых на себя добровольно из чувства холуяжа.
polikarpich 05 июля 2018 | 19:17
Система безопасности, то есть "ловушки", сработала только через 20 этажей. А должна срабатывать сразу после начала свободного падения кабины. Об этом сигнализирует датчик ускорения.
Так что непонятно, что опровергнуто префектурой? Сам факт аварии, сломанная нога или хреновое состояние системы безопасности?