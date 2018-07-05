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18:30, 05 июля 2018

Сергей Митрохин оштрафован на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы

Он признан виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Сам член «Яблока» утверждает, что проведение одиночного пикета не нуждается в согласовании. Напомним, Митрохин 19-го июня протестовал у Госдумы против повышения пенсионного возраста.

Комментарии

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danko1 05 июля 2018 | 18:34

Совсем обезумели, нарушая Конституцию.
Уже одиночный пикет у них массовое мероприятие.

pyfrjvsqfldjrfn 05 июля 2018 | 18:41

danko1: Гении юриспруденции, хуле. Андрей Януарьевич просто отстой.

aleko_1 Александр Королев 05 июля 2018 | 19:03

pyfrjvsqfldjrfn: Так а что было написано на бумажке, которую он держал в руках? Сенцову- Свободу, или Митрохину- участие на выборах мэра?

benny_point 05 июля 2018 | 18:41

danko1: Бабка беги в сортир помастурбируй на дядю Сэма, а то давно не видел твою зассанную лохмашку.

olegleon 05 июля 2018 | 18:43

danko1: а могли бы как кота Скрипалей отравить. или как Бабченко убить

aleko_1 Александр Королев 05 июля 2018 | 19:02

danko1: Что могут подумать интернациональные болельщики футбола!!!

benny_point 05 июля 2018 | 18:35

Невезуха попёрла у Ссырожи - белые бьют, красные бьют да и зелёные тычат в зубы. Видать доживает Ссырожа свои последние деньки.

sparky 05 июля 2018 | 18:36

Это в соответствии с нормами русского языка ОДИНОЧНЫЙ пикет - не массовое мероприятие.
Но какие же власти в России следуют языковым нормам? Признали и одиночный массовым, и всё тут.

a_111111 05 июля 2018 | 18:57

Кто-то врет или Митрохин или те кто его оштрафовали!

raffal 05 июля 2018 | 18:58

Те должностные лица, которые задержали гражданина Митрохина за ОДИНОЧНЫЙ пикет, и вынесли решение о административном правонарушении, совершили уголовное преступление.
УК РФ, статья 149. Воспрепятствование ...пикетирования или участию в них
...
"Незаконное воспрепятствование... пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового"

john_connor 05 июля 2018 | 19:03

raffal: то-есть власти себя под статью давно подставили -вопрос только найдётся ли такой суд ...

raffal 05 июля 2018 | 19:12

john_connor: найдётся ли такой суд ...
_________________
"Замучаетесь по судам бегать, пыль глотать"
© В.В.Путин - гарант Конституции Российской Федерации

nalix 05 июля 2018 | 19:07

мы живем под собою не чуя страны

parasuk_ 05 июля 2018 | 19:07

Это правильно. Гнилому яблоку место на помойке, а не в пикете перед думой

asokol 05 июля 2018 | 19:12

parasuk_:

И ты, вонючая портянка, можешь привести в подтверждение законности своего подлого высера ссылку на УК или АК? Просим, просим!

raffal 05 июля 2018 | 19:18

parasuk_: Гнилому яблоку место на помойке, а не в пикете перед думой
___________________
Какое тут "яблоко" это дело десятое. Важно другое. Гражданин Российской Федерации Митрохин вышел в ОДИНОЧНЫЙ пикет, что гарантировано Конституцией Российской Федерации и не требует никакого предварительного уведомления или согласования.
Представители власти не только препятствовали законной акции гражданина, но и привлекли его к административной ответственности.
Таким образом, власти совершили не административное правонарушение, а уголовное преступление согласно ст. 149 УК РФ.
Но эти правовые рассуждения слишком мудрёны для Вас, законченной, подлой шкуры, просто мерзавцем-троллем, пришедшим сюда гадить.

parasuk_ 05 июля 2018 | 19:24

raffal: Господь с вами, митрохин уже давно ничего не делает в одиночку. Там полно яблочных шестерок вокруг крутится. Кстати, вы напрасно к севе на авку прицепили швейка. Между вами есть принципиальная разница: швейк был умным, а прикидывался идиотом. А не наоборот

serg4422 05 июля 2018 | 19:11

одинокий клоун

sasass 05 июля 2018 | 19:25

Забыл яблочник , что во время ЧМ пукнуть нельзя...

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