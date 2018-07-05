Сергей Митрохин оштрафован на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы

Он признан виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Сам член «Яблока» утверждает, что проведение одиночного пикета не нуждается в согласовании. Напомним, Митрохин 19-го июня протестовал у Госдумы против повышения пенсионного возраста.