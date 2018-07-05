Сергей Митрохин оштрафован на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы
Он признан виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Сам член «Яблока» утверждает, что проведение одиночного пикета не нуждается в согласовании. Напомним, Митрохин 19-го июня протестовал у Госдумы против повышения пенсионного возраста.
Комментарии19
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danko1 05 июля 2018 | 18:34
Совсем обезумели, нарушая Конституцию.
Уже одиночный пикет у них массовое мероприятие.
pyfrjvsqfldjrfn 05 июля 2018 | 18:41
danko1: Гении юриспруденции, хуле. Андрей Януарьевич просто отстой.
aleko_1 Александр Королев 05 июля 2018 | 19:03
pyfrjvsqfldjrfn: Так а что было написано на бумажке, которую он держал в руках? Сенцову- Свободу, или Митрохину- участие на выборах мэра?
benny_point 05 июля 2018 | 18:41
danko1: Бабка беги в сортир помастурбируй на дядю Сэма, а то давно не видел твою зассанную лохмашку.
olegleon 05 июля 2018 | 18:43
danko1: а могли бы как кота Скрипалей отравить. или как Бабченко убить
aleko_1 Александр Королев 05 июля 2018 | 19:02
danko1: Что могут подумать интернациональные болельщики футбола!!!
benny_point 05 июля 2018 | 18:35
Невезуха попёрла у Ссырожи - белые бьют, красные бьют да и зелёные тычат в зубы. Видать доживает Ссырожа свои последние деньки.
sparky 05 июля 2018 | 18:36
Это в соответствии с нормами русского языка ОДИНОЧНЫЙ пикет - не массовое мероприятие.
Но какие же власти в России следуют языковым нормам? Признали и одиночный массовым, и всё тут.
a_111111 05 июля 2018 | 18:57
Кто-то врет или Митрохин или те кто его оштрафовали!
raffal 05 июля 2018 | 18:58
Те должностные лица, которые задержали гражданина Митрохина за ОДИНОЧНЫЙ пикет, и вынесли решение о административном правонарушении, совершили уголовное преступление.
УК РФ, статья 149. Воспрепятствование ...пикетирования или участию в них
...
"Незаконное воспрепятствование... пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового"
john_connor 05 июля 2018 | 19:03
raffal: то-есть власти себя под статью давно подставили -вопрос только найдётся ли такой суд ...
raffal 05 июля 2018 | 19:12
john_connor: найдётся ли такой суд ...
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nalix 05 июля 2018 | 19:07
мы живем под собою не чуя страны
parasuk_ 05 июля 2018 | 19:07
Это правильно. Гнилому яблоку место на помойке, а не в пикете перед думой
asokol 05 июля 2018 | 19:12
parasuk_:
И ты, вонючая портянка, можешь привести в подтверждение законности своего подлого высера ссылку на УК или АК? Просим, просим!
raffal 05 июля 2018 | 19:18
parasuk_: Гнилому яблоку место на помойке, а не в пикете перед думой
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Какое тут "яблоко" это дело десятое. Важно другое. Гражданин Российской Федерации Митрохин вышел в ОДИНОЧНЫЙ пикет, что гарантировано Конституцией Российской Федерации и не требует никакого предварительного уведомления или согласования.
Представители власти не только препятствовали законной акции гражданина, но и привлекли его к административной ответственности.
Таким образом, власти совершили не административное правонарушение, а уголовное преступление согласно ст. 149 УК РФ.
Но эти правовые рассуждения слишком мудрёны для Вас, законченной, подлой шкуры, просто мерзавцем-троллем, пришедшим сюда гадить.
parasuk_ 05 июля 2018 | 19:24
raffal: Господь с вами, митрохин уже давно ничего не делает в одиночку. Там полно яблочных шестерок вокруг крутится. Кстати, вы напрасно к севе на авку прицепили швейка. Между вами есть принципиальная разница: швейк был умным, а прикидывался идиотом. А не наоборот
serg4422 05 июля 2018 | 19:11
одинокий клоун
sasass 05 июля 2018 | 19:25
Забыл яблочник , что во время ЧМ пукнуть нельзя...