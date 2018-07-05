Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела Оюба Титиева
Глава грозненского «Мемориала» обвиняется в хранении наркотиков. С ходатайством об изменении территориальной подсудности выступил адвокат Титиева Илья Новиков. Сегодня же суд продлил арест Титиева до 25 июля. Сам Титиев утверждает, что марихуану ему в машину подбросили полицейские при обыске.
Комментарии4
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tks 05 июля 2018 | 18:39
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
cattt 05 июля 2018 | 18:40
Верховный Шариатский Суд, тогда все ясно!
spb_aborigen 05 июля 2018 | 18:49
Будут судить его по закону гор!
greeg1 05 июля 2018 | 19:09
Счёт 1:0 в пользу Рамзана. Вован пока губами шлёпает.