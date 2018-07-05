В Лондоне набирает обороты Уимблдонский теннисный турнир

Где сегодня завершаются матчи второго круга.

Сенсации на Уимблдоне начались с самого утра. Прошлогодний финалист турнира Марин Чилич из Хорватии, посеянный на нынешнем турнире под третьим номером, проиграл представителю Аргентины Гидо Пелье. 82 –й ракетке мира, на всякий случай.

Постигла неудача и титулованного швейцарца Стэна Вавринку. Который ничего не смог противопоставить Томасу Фаббьяно из Италии. А вот Новак Джокович и Рафаль Надаль уверенно идут дальше.

Что же касается россиян, то Карен Хачанов собранно начал встречу против киприота Маркоса Богдатиса.У женщин Виталия Дьяченко, которая, напомним, сенсационно обыграла на старте Уимблдона соотечественницу Марию Шарапову, играет в эти минуты с американской теннисисткой Софьей Кинин.

А вот Дарья Касаткина задачу выхода в третий круг уже выполнила. Сломив сопротивление выступающий за Казахстан Юлии Путинцевой.

Днем ранее в третий круг Уимблдона пробились наши Евгения Родина, Екатерина Макарова и Даниил Медведев.