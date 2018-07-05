В Москве у стадиона «Спартак» перед матчем сборных России и Хорватии откроют дополнительную фан-зону

Основная столичная площадка для болельщиков на Воробьевых горах ранее столкнулась с переизбытком посетителей, а в мэрии даже порекомендовали воздержаться от ее посещения.

О необходимости дополнительных пространств для болельщиков не говорил только ленивый, а в том что фан-зона у МГУ справится с наплывом посетителей не было уверенности изначально. Москва занимает первое место по посещаемости матчей турнира. С момента открытия первенства столичные игры чемпионата мира по футболу посетили более 611 тысяч человек. При этом комфортно на Воробьевых горах могут разместиться лишь 25 тысяч – это официальные данные, их приводил глава Департамента безопасности Москвы Владимир Черников. Открытие второй фан-зоны состоится в субботу в 14 часов. Там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и субботнюю сочинскую встречу сборных России и Хорватии в 21:00. Для просмотра матчей чемпионата мира по футболу там установят 8 больших экранов. Как пообещал Сергей Собянин у себя в соцсетях, у «Спартака» будут созданы все условия, чтобы болельщики могли поддерживать любимые команды. Сделано это будет за 6 игр до конца первенства и спустя три недели после его начала.

Болельщикам первых четвертьфиналов Бразилия-Бельгия и Франция –Уругвай, которые пройдут завтра, придется довольствоваться фан-зоной у Московского университета.

Россия выиграет у Хорватии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Такое предсказание сделал в эфире «Эха» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, которому ранее удалось угадать результаты семи из восьми матчей турнира.

Чемпионат в России показывает, что не всё можно решить набором имен, соревнование получилось очень зрелищным и неожиданным, добавил Сергей Смирнов.